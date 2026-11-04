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Os gráficos e mapas que contam como foi a eleição nos EUA

Eleições de meio de mandato nos EUA trouxeram vitória excepcional para Partido Democrata, que assumiu controle do Senado e da Câmara dos Representantes, além de conquistar o governo em diversos Estados.

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 11:33

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

04 nov 2026 às 11:33

As eleições de meio de mandato nos Estados Unidos trouxeram um vitória excepcional para o Partido Democrata, que assumiu o controle do Senado e da Câmara dos Representantes, além de conquistar o governo em diversos Estados.

Senado

Imagem BBC Brasil
Crédito: BBC

Os resultados no Senado superaram as expectativas dos democratas. A Carolina do Norte era vista como uma vitória provável para o partido, mas a Carolina do Sul foi uma grande surpresa. Já o Kansas não elegia um senador democrata desde 1932.

Texas, Iowa, Ohio e Maine também votaram nos democratas, e eles mantiveram Michigan.

Há uma vaga indefinida no Alasca, e até mesmo o Mississippi está agora em situação delicada, segundo a CBS News.

Imagem BBC Brasil
Crédito: BBC

As pesquisas antes da eleição indicavam que a Carolina do Sul tenderia para o Partido Republicano. Por muitos anos, o Estado havia sido um reduto republicano, elegendo um senador democrata pela última vez em 1998.

A mudança de tendência republicana para democrata ocorreu em todo o país. Por exemplo, dados recentes da votação mostram que o Texas se moveu 9 pontos percentuais em direção aos democratas em comparação com a eleição para o Senado de 2024.

Imagem BBC Brasil
Crédito: BBC

Casa dos Representantes

A CBS News, parceira da BBC, projetou que os democratas venceriam a Câmara dos Representantes logo após as 22h de terça-feira (3/11) no horário da costa leste dos EUA (00h em Brasília)

Agora, conforme a apuração continua, resta saber qual será a dimensão dessa vitória.

Imagem BBC Brasil
Crédito: BBC

Dois distritos eleitorais considerados estratégicos na Flórida, o 14º e o 25º, permaneceram sob controle dos democratas apesar dos esforços dos republicanos para remapear seus limites — um processo técnico chamado de redistritamento. O resultado representa um revés para os republicanos, que esperavam que o redistritamento tornasse essas cadeiras mais fáceis de conquistar.

Os novos mapas eleitorais alteraram o perfil político de ambos os distritos. Sob os limites anteriores, a maioria dos eleitores dessas áreas havia apoiado Kamala Harris na eleição presidencial de 2024. Após o redistritamento, os distritos passaram a reunir mais eleitores que votaram em Donald Trump. Mesmo assim, os democratas conseguiram manter as duas cadeiras.

O distrito eleitoral 22 da Flórida, que também foi redesenhado para favorecer os republicanos, também deu vitória para os democratas.

O que mudou o resultado da votação?

Uma extensa pesquisa eleitoral sugere que as mulheres compareceram em grande número e a maioria votou no Partido Democrata. Os homens, por outro lado, dividiram-se igualmente entre os dois principais partidos.

Os eleitores hispânicos foram outro grupo-chave nas eleições na Flórida. A pesquisa sugere que essa população apoiou a candidata democrata ao Senado, Angie Nixon, por 55% a 44% contra a republicana Ashley Moody.

Isso representa uma reviravolta em relação aos cerca de 55% de eleitores hispânicos que apoiaram Donald Trump em 2024.

A pesquisa também perguntou quais eram os assuntos que mais preocupavam os eleitores. Os resultados sugerem que, em todo o país, a economia era a principal preocupação, seguida pela situação da democracia.

Quando perguntados se as políticas de Donald Trump impactaram as condições econômicas, a pesquisa sugere que mais de dois terços dos eleitores acreditam que elas pioraram a situação.

Produzido por Wesley Stephenson, Christine Jeavans, Daniel Wainwright, Becky Dale, Libby Rogers, Jess Carr, John Walton e Rob England.

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