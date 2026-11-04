Os gráficos e mapas que contam como foi a eleição nos EUA

Os novos mapas eleitorais alteraram o perfil político de ambos os distritos. Sob os limites anteriores, a maioria dos eleitores dessas áreas havia apoiado Kamala Harris na eleição presidencial de 2024. Após o redistritamento, os distritos passaram a reunir mais eleitores que votaram em Donald Trump. Mesmo assim, os democratas conseguiram manter as duas cadeiras.