Os crimes sexuais revelados em chats secretos de astros do k-pop

Aviso: este vídeo contém descrições que podem ser perturbadoras para algumas pessoas.

Na Coreia do Sul, astros do k-pop têm fama, fortuna e milhões de fãs entre o público feminino.

Mas alguns deles levam uma vida dupla: um mundo secreto em que são postados vídeos de mulheres sendo drogadas, estupradas e humilhadas.

Crimes como esses nunca teriam sido revelados se não fosse o vazamento de algumas dessas trocas de mensagens.

Este documentário conta a história de mulheres que tentaram levar esses casos à Justiça.