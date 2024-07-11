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BBC News

Os crimes sexuais revelados em chats secretos de astros do k-pop

Vazamento de trocas de mensagens expôs astros de bandas sul-coreanas.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

11 jul 2024 às 18:00

Publicado em 11 de Julho de 2024 às 18:00

Aviso: este vídeo contém descrições que podem ser perturbadoras para algumas pessoas.
Na Coreia do Sul, astros do k-pop têm fama, fortuna e milhões de fãs entre o público feminino.
Mas alguns deles levam uma vida dupla: um mundo secreto em que são postados vídeos de mulheres sendo drogadas, estupradas e humilhadas.
Crimes como esses nunca teriam sido revelados se não fosse o vazamento de algumas dessas trocas de mensagens.
Este documentário conta a história de mulheres que tentaram levar esses casos à Justiça.
Confira no vídeo.

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