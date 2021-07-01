Organização Trump é indiciada por crimes fiscais em Nova York

Skyline de nova york Crédito: Discover América

A Organização Trump, que pertence à família do ex-presidente dos EUA Donald Trump, e um de seus principais executivos financeiros, Allen Weisselberg, foram indiciados por crimes fiscais após decisão de um júri de Nova York na noite desta quarta-feira (30).

As acusações envolvem benefícios recebidos por Weisselberg, 73, como um apartamento em Manhattan e carros de luxo, que, no entanto, não constavam em declarações fiscais.

Entrevistas feitas pela promotoria de Manhattan com 18 pessoas ligadas ao executivo, assim como a revisão de arquivos e registros financeiros, mostraram a relação próxima que o funcionário tem com Trump, com quem trabalha há cerca de 50 anos.

"Allen é um soldado", disse John Burke, um ex-executivo de Trump, ao jornal americano New York Times. "Ele era bom para fazer o que Donald queria que ele fizesse."