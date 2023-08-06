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Acidente

Operação resgata 91 pessoas após naufrágio na costa da Itália

Embarcações afundaram na noite de sexta (4), perto da ilha de Lampedusa. Uma mulher e uma criança morreram
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 ago 2023 às 15:30

Publicado em 06 de Agosto de 2023 às 15:30

Dois barcos naufragaram perto da Ilha de Lampedusa, na Itália, na noite de sexta-feira (4)
Dois barcos naufragaram perto da Ilha de Lampedusa, na Itália, na noite de sexta-feira (4) Crédito: Luca Siragusa/ biturl.top/buQrAb
A Guarda Costeira da Itália resgatou 91 pessoas que estavam em dois barcos que naufragaram perto da Ilha de Lampedusa. As embarcações afundaram na noite de sexta (4) para sábado (5). Uma mulher e uma criança morreram nos naufrágios, de acordo com a agência de notícias ANSA.
Três mulheres foram levadas para hospital da região. Nenhuma delas apresentava estado grave.
O resgate se deu em duas etapas. Na primeira, 57 pessoas foram retiradas de alto-mar. Na segunda, outras 34 foram retiradas das rochas de Capo Ponente, onde estavam presas.
Os imigrantes vinham de países africanos. Burkina Faso, Camarões, Costa do Marfim, Guiné, Mali e Nigéria foram alguns dos países de origem informados pelos resgatados.
As embarcações levavam mais de 40 pessoas cada uma. Uma delas teria partido da cidade de Sfax, na Tunísia, na noite da última quinta-feira (3).
A operação de resgate durou 36 horas. Ventos fortes e mar agitado dificultaram trabalho.
Bombeiros e Força Aérea foram mobilizados para retirada dos imigrantes das rochas. Helicópteros apoiaram operação.

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