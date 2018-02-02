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Tragédia

ONU alerta para afogamento de 90 refugiados em naufrágio na Líbia

Maioria das vítimas era do Paquistão

Publicado em 

02 fev 2018 às 10:39

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 10:39

Um barco carregando imigrantes, em sua maioria paquistaneses, naufragou perto da costa da Líbia. Segundo uma agência da ONU, pode haver cerca de 90 mortos.
A porta-voz Organização Internacional da Migração, Olivia Headon, diz que 10 corpos foram levados pelo mar até a cidade libanesa de Zuwara após a tragédia nesta sexta-feira. Oito deles provavelmente são paquistaneses, e dois libaneses.
— Dez corpos sem vida chegaram à costa libanesa — afirmou Headon.
Headon, falando por telefone da Tunísia, disse que indicações prévias apontam que o barco teve problemas com o peso. Ela afirmou que cidadãos paquistaneses tem tido uma participação crescente entre os imigrantes que tentam cruzar o Mediterrâneo e chegar até a Itália e a Europa a partir da Líbia.

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