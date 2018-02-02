ONU alerta para afogamento de 90 refugiados em naufrágio na Líbia

Um barco carregando imigrantes, em sua maioria paquistaneses, naufragou perto da costa da Líbia. Segundo uma agência da ONU, pode haver cerca de 90 mortos.

A porta-voz Organização Internacional da Migração, Olivia Headon, diz que 10 corpos foram levados pelo mar até a cidade libanesa de Zuwara após a tragédia nesta sexta-feira. Oito deles provavelmente são paquistaneses, e dois libaneses.

— Dez corpos sem vida chegaram à costa libanesa — afirmou Headon.