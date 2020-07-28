AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • OMS diz que pandemia é 'uma grande onda' e não é sazonal
Coronavírus

OMS diz que pandemia é 'uma grande onda' e não é sazonal

A porta-voz da organização também alertou que novo coronavírus não se comporta como a gripe, que é afetado por mudanças no clima

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 14:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 14:13
Ministério da Saúde dificulta publicidade a casos de coronavírus no Brasil
Ministério da Saúde dificulta publicidade a casos de coronavírus no Brasil Crédito: Tumisu/ Pixabay
A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou nesta terça-feira (28) que o novo coronavírus não tem características sazonais, como se comporta o vírus da influenza. De acordo com a organização, a pandemia é "uma grande onda". Apesar de também se espalhar de pessoa a pessoa, o vírus da gripe circula com maior frequência nas estações mais frias. A intensidade da circulação do influenza também pode mudar de ano para ano.
O coronavírus, no entanto, circula facilmente independentemente da época e estação do ano. Por não possuir um comportamento sazonal, Margaret Harris, porta-voz da OMS, chamou a atenção sobre os riscos de transmissão do novo vírus durante o verão do Hemisfério Norte, e não apenas no inverno.
"As pessoas ainda estão pensando nas estações do ano. O que todos precisamos entender é que este é um novo vírus e está se comportando de maneira diferente", disse Margaret, em uma coletiva virtual em Genebra, na Suíça.
Ela também alertou contra o pensamento em termos de ondas de vírus, dizendo: "será uma grande onda. Vai subir e descer um pouco." Margaret pediu ainda a aplicação de medidas para conter a transmissão do novo coronavírus, que está se espalhando em grandes aglomerações.
O mundo já contabiliza 16.523.029 infecções confirmadas e 654 860 mortes devido à covid-19, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins, dos EUA.

Veja Também

Instituto dos EUA diz crer que vacina poderá estar pronta em dezembro

Mutação do coronavírus pode facilitar ação de vacinas contra a doença

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como Cuba tenta recuperar sua soberania com reformas inspiradas na China e no Vietnã
Imagem de destaque
A erupção vulcânica que produziu o som mais alto registrado na história
Nasa capta imagem do El Niño - fenômeno meteorológico que eleva as temperaturas
Como o El Niño pode pesar no bolso dos brasileiros até 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados