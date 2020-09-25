OMS descarta novos lockdowns na Europa para conter avanço da Covid-19

"Estamos em uma situação muito diferente de meses atrás. Temos ferramentas de reduzir a transmissão e evitar mortes, mas temos de garantir que as hospitalizações sigam baixas. Temos de tomar decisões em nível local", afirmou a diretora técnica e líder da Organização para a pandemia, Maria Van Kerkhove. "Não podemos generalizar a situação na Europa, há diferentes tendências entre os países do continente", acrescentou o diretor executivo Mike Ryan.