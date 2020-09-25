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Novos casos

OMS descarta novos lockdowns na Europa para conter avanço da Covid-19

Segundo o diretor executivo da Organização Mundial da Saúde (OMS), Mike Ryan, a situação nos países do continente europeu não pode ser generalizada

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 14:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 14:39
Pessoas usam máscara para se proteger do coronavírus em Milão, na Itália.
Pessoas usam máscara para se proteger do coronavírus em Milão, na Itália. Crédito: Mick De Paola/Unsplash 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) descartou em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (25), a necessidade de novos lockdowns nacionais na Europa para conter o novo avanço da Covid-19 no continente.
"Estamos em uma situação muito diferente de meses atrás. Temos ferramentas de reduzir a transmissão e evitar mortes, mas temos de garantir que as hospitalizações sigam baixas. Temos de tomar decisões em nível local", afirmou a diretora técnica e líder da Organização para a pandemia, Maria Van Kerkhove. "Não podemos generalizar a situação na Europa, há diferentes tendências entre os países do continente", acrescentou o diretor executivo Mike Ryan.

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