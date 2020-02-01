  • OMS confirma 11.953 casos de coronavírus em todo o planeta
Epidemia

OMS confirma 11.953 casos de coronavírus em todo o planeta

Dados divulgados na tarde deste sábado pela Organização Mundial de Saúde, demonstram que deste total, 11.821 foram identificados em território chinês

Publicado em 01 de Fevereiro de 2020 às 19:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2020 às 19:22
Pessoas usam máscaras na cidade de Pequim. A Comissão Nacional de Saúde da China informou que mais 25 pessoas morreram em função de doenças provocadas pelo coronavírus Crédito: Mark Schiefelbein/AP
A Organização Mundial da Saúde (OMS) atualizou hoje (1º) para 11.953 o número de casos confirmados de coronavírus em todo o planeta. Deste total, 11.821 foram identificados em território chinês. O total de mortos permanece estável: 259 casos. Todos na China.
De acordo com o balanço divulgado em Genebra, o segundo país a apresentar maior número de casos confirmados de coronavírus foi a Tailândia (19 pessoas), seguido pelo Japão (17), Cingapura (16), Austrália (12), Coreia (12), Malásia (8), Alemanha (7), Estados Unidos (7), França (6), Vietnã (6), Canadá (4), Emirados Árabes Unidos (4), e Itália, Reino Unido e Rússia (2 casos cada).
Camboja, Espanha, Filipinas, Finlândia, Nepal, Sri Lanka, Suécia e Índia registraram um caso cada
Segundo a OMS, os casos da China incluem os confirmados em Hong Kong (13), Macau (7) e Taipei (10).
CASOS NO BRASIL
Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra 16 casos considerados suspeitos de coronavírus, conforme balanço divulgado às 12h deste sábado. Dez outros casos já foram descartados.
O estado que apresenta maior número de casos suspeitos é São Paulo, com oito ocorrências. Duas suspeitas já foram descartadas no estado. O Rio Grande do Sul tem quatro casos suspeitos; outros três já foram descartados.
Em Santa Catarina, até o momento, já foram levantadas duas suspeitas; dois outros casos foram descartados. A lista inclui ainda o Paraná e o Ceará, com uma ocorrência suspeita em cada.
Com informações da Agência Brasil

