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Coronavírus no Brasil

Brasil registra 16 casos suspeitos de coronavírus

O Ministério da Saúde divulgou o novo balanço às 12h deste sábado (1º). Dez casos da doença foram descartados

Publicado em 01 de Fevereiro de 2020 às 16:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2020 às 16:13
Amostra laboratorial do coronavírus, que pode causar desde resfriados comuns até SARS e MERS Crédito: Center for Desease Control and Prevention
O Ministério da Saúde atualizou em 16 o número de casos considerados suspeitos de coronavírus no país. Segundo balanço divulgado às 12h de hoje (1º), já foram descartados outros dez casos.
A unidade federativa que apresenta maior número de casos suspeitos é São Paulo, com 8 ocorrências. Duas suspeitas já foram descartadas no estado. O Rio Grande do Sul registra, neste momento, 4 casos suspeitos; outros três já foram descartados.
Em Santa Catarina, até o momento, já foram levantadas 2 suspeitas; dois outros casos foram descartados.
A lista inclui ainda o Paraná e o Ceará, com um caso suspeito em cada.
Histórico
Os coronavírus são conhecidos desde meados dos anos 1960 e já estiveram associados a outros episódios de alerta internacional nos últimos anos. Em 2002, uma variante gerou um surto de síndrome respiratória aguda grave (Sars) que também teve início na China e atingiu mais de 8 mil pessoas. Em 2012, um novo coronavírus causou uma síndrome respiratória no Oriente Médio que foi chamada de Mers.
A atual transmissão foi identificada em 7 de janeiro. O escritório da Organização Mundial da Saúde (OMS) na China buscava respostas para casos de uma pneumonia de etiologia até então desconhecida que afetava moradores na cidade de Wuhan.
Na última quinta-feira (30), a OMS declarou estado de emergência global em saúde devido ao coronavírus.
Com informações da Agência Brasil 

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