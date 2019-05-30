Obama no Brasil: 'Empresários deveriam ficar felizes em pagar impostos'

'Empresários deveriam ficar felizes em pagar impostos', diz Obama em São Paulo Crédito: Instagram | Arquivo

Empresários e políticos conservadores da América Latina precisam entender que não existe mercado eficiente sem um bom Estado, disse nesta quinta (30) o ex-presidente americano Barack Obama durante palestra em São Paulo

Para uma plateia de 10 mil pessoas, o democrata divulgou uma mensagem com duras críticas a políticas liberais, apesar de não citar os nomes dos presidentes dos EUA, Donald Trump , e do Brasil, Jair Bolsonaro

"Eu sempre falo, e nem sempre me ouvem, que os empresários deveriam ficar felizes em pagar impostos", disse ele, ao defender que é isso que permite ao governo ter a capacidade de implementar políticas públicas.

Em sua terceira visita ao Brasil, o democrata parece manter seu prestígio dos tempos da Casa Branca, apesar de Bolsonaro não esconder sua preferência por Trump.

Os maiores aplausos do evento ocorreram quando Obama chamou de maluca a política de armas dos Estados Unidos. Logo depois, ao defender a necessidade de preservação do ambiente, nova rodada de palmas.

Apesar de atrasado, Obama foi recebido como estrela, com assobios e celulares na mão ao entrar no palco do São Paulo Expo, na rodovia dos Imigrantes. Desde as 9h, filas se formavam para entrar no evento, que estava marcado para começar às 11h30 -Obama só chegou depois das 13h e falou por cerca de uma hora.

A palestra marcou a abertura do Vtex Day, evento da Vtex, empresa carioca que fornece software para comércio eletrônico e que tem entre os clientes o Walmart, C&A e a Tok&Stok.

O cachê do americano não foi divulgado. Devido a sua presença, a segurança foi reforçada, com detectores de metal em todas as entradas.

Logo de início de sua fala, o democrata explicou a razão do atraso: "o trânsito de São Paulo é muito ruim, mesmo com batedores".

Descontraído, revelou que mais cedo tinha se encontrado com Pelé e que quando era mais novo, costumava tocar músicas de Tom Jobim para ele e Michelle "entrarem no clima".

Logo, porém, o democrata adotou o tom de crítica, defendeu a necessidade de incluir minorias, especialmente mulheres e negros, na política e na sociedade.

"Se afro-brasileiros não são incluídos, o país está desperdiçando talento. Se mulheres não estão incluídas, estão desperdiçando talento", disse ele.

Obama afirmou também que em todas as reuniões de seu governo, sempre havia ao menos uma mulher presente. "Se sua organização só tem homens brancos que parecem todos iguais, você está perdendo algo".

Como exemplo disso, citou o campeonato americano de basquete, uma de suas paixões.

"A NBA nunca foi tão boa porque nunca houve tantos estrangeiros nela", disse ele, lamentando que o brasileiro Oscar nunca tenha tido a chance de jogar nos EUA.