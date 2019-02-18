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Polêmica

'O silêncio não é aceitável', diz arcebispo sobre abusos na Igreja

Vaticano promove encontro de 21 a 24 deste mês sobre o assunto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2019 às 17:58

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 17:58

"O silêncio não é aceitável", diz arcebispo Charles J. Scicluna sobre abusos na Igreja Crédito: Reprodução/Youtube
O Vaticano promoveu nesta segunda-feira (18) uma entrevista coletiva para a imprensa para informar como será o encontro "A proteção das crianças na Igreja", que discutirá as denúncias de abusos cometidos por religiosos contra crianças e adolescentes, nos dias 21 a 24. Participarão representantes de conferências epicospais de 130 países e integrantes de grupos de vítimas. O Papa Francisco fará a abertura e o encerramento do encontro.
O secretário da Congregação para a Doutrina da Fé e membro da Comissão Organizadora, arcebispo de Malta Charles J. Scicluna, disse que o silêncio é inaceitável. "A negação é um mecanismo primitivo, mas devemos nos afastar do código de silêncio, quebrar a cumplicidade, porque o silêncio não é aceitável".
O arcebispo destacou que, quando se trata de "proteger a inocência", não é possível desistir. "A Igreja é um lugar seguro para todos, especialmente as crianças", ressaltou. Segundo Scicluna, "não basta publicar os números, é preciso um estudo aprofundado para dar um contexto".
ORGANIZAÇÃO
Pela organização do encontro, os três dias de discussão serão dedicados a um tema específico: a responsabilidade dos bispos. Os participantes vão assistir três reportagens por dia seguidas de perguntas e respostas e trabalhos em grupo.
Haverá ainda testemunhos dos sobreviventes e momentos de oração, na abertura e no encerramento do dia. O papa Francisco abrirá os trabalhos com uma introdução e os fechará no domingo com um discurso após a missa.
O presidente da Fundação do Vaticano Joseph Ratzinger - Bento XVI , padre Federico Lombardi, fará reuniões privadas com representantes das associações de vítimas.
O encontro ocorre dias depois de o papa Francisco expulsar o ex-cardeal e arcebispo emérito de Washington (EUA), Theodore McCarrick, de 88 anos.
*Com informações da rádio Vaticano.

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