O que se sabe sobre queda de avião em Gramado

Imagem mostra parte de casa que foi atingida por aeronave em Gramado, no Rio Grande do Sul Crédito: Reuters

Um avião de pequeno porte caiu no centro da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, na manhã deste domingo (22/12).

Pelas informações divulgadas até o momento, a aeronave se chocou com casas localizadas na Avenida das Hortênsias, uma das principais vias do destino turístico, que costuma receber muitos visitantes nessa época do ano por causa de suas elaboradas decorações natalinas.

O acidente acontece num momento em que o Rio Grande do Sul, que enfrentou enchentes históricas neste ano, promove o turismo para impulsionar a economia.

A Infraero informou que o avião decolou do município de Canela, que faz divisa com Gramado, às 9h15 da manhã e tinha como destino a cidade de Jundiaí, em São Paulo.

A aeronave parece ter se chocado contra a chaminé de um prédio antes de bater no segundo andar de uma casa e cair sobre uma loja. De acordo com relatos, alguns dos destroços também caíram numa pousada que fica nas proximidades.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Brigada Militar, da Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Civil estão no local para prestar atendimento às vítimas e fazer investigações iniciais.

De acordo com esses órgãos, pelo menos 15 pessoas foram encaminhadas para um hospital, onde receberam os primeiros socorros.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do RS detalhou que o incêndio já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

Em coletiva de imprensa realizada no local do acidente, o governador Eduardo Leite (PSDB) disse que esses indivíduos foram atendidos porque inalaram a fumaça do incêndio que começou logo após o acidente.

Leite detalhou que dois deles estão em estado grave porque também sofreram queimaduras.

O governador gaúcho detalhou que as informações preliminares dão conta que nenhum dos tripulantes da aeronave sobreviveu à queda.

"É uma situação que exige muita cautela para a remoção da aeronave, para evitar o colapso do prédio que foi atingido", disse Leite, em vídeo publicado nas redes sociais.

"Maquinários estão sendo deslocados para fazer a remoção da aeronave e dos corpos e, ao longo do dia, com trabalho da perícia, vamos restabelecer a conexão da rota entre Canela e Gramado", complementou ele.

Investigadores que integram o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), já foram acionados para realizara investigação inicial do acidente.