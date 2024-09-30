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  • O que se sabe sobre plano de incursão terrestre de Israel no Líbano, segundo autoridades americanas
BBC Brasil

O que se sabe sobre plano de incursão terrestre de Israel no Líbano, segundo autoridades americanas

Porta-voz do Departamento de Estado americano afirma que Israel informou aos EUA que pretende invadir o Líbano por terra
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

30 set 2024 às 20:44

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 20:44

Imagem BBC Brasil
Operações de busca após ataque aéreo israelense perto de Sidon, sul do Líbano Crédito: EPA/EFE
Em meio à escalada de tensões no Oriente Médio, Israel informou nesta segunda-feira (30/9) aos Estados Unidos que pretende lançar uma incursão terrestre no Líbano, de acordo com uma autoridade americana.
A autoridade, falando com a parceira americana da BBC, CBS, disse que a operação poderia começar ainda nesta segunda.
Por outro lado, o vice-líder do Hezbollah, Naim Qassem, disse mais cedo que o grupo estava pronto para uma ofensiva terrestre, algo que Israel vem insinuando há dias. Foi o primeiro discurso de uma autoridade de alto escalão desde que Israel matou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, na sexta-feira (27/9), acirrando ainda mais o conflito.
O ministro da defesa de Israel, Yoav Gallant, disse às tropas perto da fronteira libanesa que estão preparadas para usar forças "do ar, mar e terra".
À imprensa, o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Matthew Miller, disse que deixará Israel falar sobre suas operações militares, acrescentando que "estamos envolvidos em conversas" com Israel sobre suas operações.
Ele confirma, no entanto, que o foco dos esforços diplomáticos é em um cessar-fogo de 21 dias, algo defendido pelo presidente Joe Biden.
Em uma entrevista coletiva em Washington o presidente foi questionado se ele estava ciente e confortável com o plano de Israel de lançar uma "operação limitada no Líbano".
Biden respondeu: "Estou mais ciente do que você pode imaginar e estou certo de que vão parar."
Ele acrescentou: "Deveria haver um cessar-fogo agora."
Imagem BBC Brasil
Pessoas se reúnem para lamentar a morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah Crédito: Reuters
No sábado, Israel anunciou ter matado outras 20 lideranças em novos ataques realizados no fim de semana.
Segundo a NNA, agência de notícias estatal do Líbano, mais de 36.000 sírios e 41.300 libaneses cruzaram a fronteira para o território sírio entre 23 de setembro e domingo (29/9) diante da violência.
O conflito começou quando o Hezbollah lançou ataques transfronteiriços contra Israel, um dia após os ataques do Hamas contra Israel em 7 de outubro.

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