O que pode ter causado colisão entre trens de alta velocidade que deixou ao menos 68 mortos na Espanha

O ministro classificou a decisão como "inexplicável" e afirmou que, de acordo tanto com a regulamentação quanto com os próprios protocolos da ADIF, o trem não poderia ter retomado a circulação normalmente, pois o circuito ferroviário estava ocupado pelo trem da Iryo, parado na entrada da estação. Além disso, havia um sinal vermelho que impedia a retomada da circulação.