O que é o fenômeno do Mercúrio retrógrado e o que a ciência diz sobre sua suposta influência em nossas vidas

Mercúrio é o menor planeta do Sistema Solar Crédito: Getty Images

Aconteceu alguma coisa ruim com você? A culpa não é sua: a culpa é de Mercúrio retrógrado.

Pelo menos é o que pensam as pessoas que acreditam que os planetas, suas posições e movimentos afetam nossas vidas.

Não há evidências científicas que demonstrem esse impacto planetário na vida cotidiana, mas é verdade que desta segunda-feira (5/8) até 28 de agosto estamos com Mercúrio retrógrado.

É um fenômeno astronômico em que o menor planeta do Sistema Solar parece se mover na direção oposta à sua trajetória natural.

Acontece de três a quatro vezes por ano e dura cerca de três semanas cada vez.

E isso é apenas Mercúrio. Na verdade, este fenômeno ocorre em todos os planetas do Sistema Solar porque orbitam o Sol a velocidades diferentes uns dos outros.

Na direção oposta

Geralmente, vemos Mercúrio se movendo no céu da direita para a esquerda. Porém, quando está retrógrado, esse movimento é contrário.

Este aparente movimento para trás ocorre porque a Terra e Mercúrio orbitam o Sol em velocidades diferentes.

Mercúrio completa a sua órbita mais rapidamente que a Terra, por isso, quando nos "alcança", parece que Mercúrio está se movendo na direção oposta, mas na realidade continua no seu caminho habitual.

A animação abaixo pode ajudar a entender melhor.

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É como quando um carro ultrapassa outro na rodovia: o veículo mais lento parece se mover para trás em relação ao carro que passa. Em outras palavras, é uma ilusão de ótica.

Astrologia versus astronomia

Alguns astrólogos consideram este evento astronômico, observado há milhares de anos, um momento de grande influência negativa em nosso dia a dia, pois traz dificuldades, mal-entendidos e confusões.

"Embora a astronomia e a astrologia possam ter estado mais intimamente ligadas no passado, o consenso científico geral hoje é que fenômenos astronômicos como os dos planetas retrógrados não têm nenhum efeito previsível na vida das pessoas", afirma Dhara Patel, especialista espacial do Centro Espacial Nacional do Reino Unido, à BBC.

Apesar da falta de comprovação científica, as superstições em torno deste fenômeno astronômico e da astrologia em geral continuam a ter enorme popularidade na sociedade.

Uma representação do século 16 de Mercúrio viajando em sua carruagem no céu, puxada por dois galos Crédito: Getty Images

A astronomia estuda corpos celestes e fenômenos físicos, químicos e matemáticos para compreender o universo cientificamente.

Em vez disso, a astrologia examina os supostos efeitos dos signos do zodíaco, planetas e corpos celestes nos humanos.

Originou-se nas antigas civilizações da Mesopotâmia no terceiro milênio AC. e começou a tomar a forma que tem hoje durante o período helenístico da antiga civilização grega.

Os gregos associavam Mercúrio ao seu deus Hermes, o deus da sorte, proteção, fertilidade, música e engano.

Na mitologia romana, Mercúrio era o deus do comércio e da comunicação e o mensageiro dos deuses. Além disso, ele era um guia das almas para o submundo.

Viés de confirmação

De acordo com a psicologia cognitiva, a crença na astrologia e nos signos do zodíaco se deve ao viés de confirmação, que é um dos preconceitos mais comuns na mente humana.

O viés de confirmação é uma tendência de acreditar ou lembrar informações que correspondem às nossas crenças pré-existentes e interpretá-las de forma seletiva e tendenciosa, sem evidências científicas sólidas.

Mercúrio visto como um pequeno ponto na área inferior esquerda do Sol, em um raro fenômeno chamado Trânsito de Mercúrio Crédito: Getty Images

A psicóloga clínica Zeinab Ajami disse à BBC que "as pessoas tendem a acreditar em coisas que as fazem sentir calmas ou confortáveis, e que não envolvem o cérebro tendo que analisar e reavaliar constantemente uma ideia ou situação".

"A astrologia oferece uma explicação rápida e fácil de tudo o que pode acontecer às pessoas, sem que elas tenham que examinar ou investigar os possíveis motivos reais e as múltiplas camadas dos seus problemas", acrescenta.

Um mundo fascinante

Mercúrio é o menor e mais rápido planeta do Sistema Solar, completando uma revolução ao redor do Sol a cada 88 dias terrestres. Seu tamanho é pouco maior que a Lua.

Tem diversas curiosidades. Por exemplo, é o mais próximo do Sol e ainda assim não é o mais quente do Sistema Solar. Essa posição é ocupada por Vênus.

Além disso, seus nasceres do sol são acompanhados de chuvas de micro meteoroides e intensos tornados magnéticos se formam em sua superfície.

Segundo a Nasa, estes últimos são "feixes retorcidos de campos magnéticos que conectam o campo magnético do planeta ao espaço".

Então agora você sabe: Mercúrio não precisa voltar atrás ou criar o caos em nossas vidas para provar que é um mundo fascinante.