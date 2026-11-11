O que colocar na mochila como kit de emergência e por que você deve ter uma — preventivamente

Não há razão para pânico, dizem as Defesas Civis estaduais; apenas para prevenção Stock Photo via Getty Images

No último fim de semana, a Defesa Civil Nacional fez uma publicação em suas redes sociais que levantou um alerta em muitas pessoas na internet.

O post continha orientações sobre o que colocar em um kit de emergência para atender às necessidades básicas por até 72 horas.

Mas muitas pessoas ficaram assustadas com a orientação, considerada por alguns como "inadequada" por ter gerado pânico e desconfiança. No dia seguinte, o órgão voltou às redes sociais para dizer que o conteúdo era de caráter preventivo.

O pânico, no entanto, já havia sido instaurado nas redes. Diante da repercussão, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), que chefia, em nível federal, a Defesa Civil Nacional, se pronunciou sobre o assunto.

Por meio de nota, a pasta afirmou que recomendação do kit de emergência "tem caráter estritamente preventivo e não está relacionada a qualquer alerta nacional ou a uma previsão de interrupção generalizada nos serviços públicos ou de abastecimento".

Ao longo da semana, os órgãos estaduais também reforçaram a mensagem de que não há motivo para pânico. "Não há motivo para alarme. Não é preciso estocar comida, nem ter pânico", diz vídeo postado pela Defesa Civil de São Paulo nesta segunda-feira (9/11).

"Prevenção não é previsão", escreveu a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. "Precisamos fortalecer uma cultura de prevenção, começando dentro de casa, com atitudes simples que podem fazer a diferença diante de uma situação adversa."

Mas afinal, é preciso ter um kit de emergência em casa? E o que ele deveria conter?

Sem pânico, a resposta para primeira pergunta é: sim. E explicamos por quais razões abaixo.

Por que um kit de emergência é necessário?

As Defesas Civis espalhadas pelos estados tentaram ao longo dos últimos dias acalmar os ânimos e, ao mesmo tempo, reforçar a mensagem de que sim, um kit — ou mochila — de emergência é necessário.

Leo Farah, mestre em gestão de crises e desastres e CEO da Humus, ONG dedicada à prevenção de desastres e à ajuda humanitária, explica que a ideia de um kit emergencial é antiga e praticamente universal.

"Mas o Brasil nunca foi um país que trabalhou com a cultura da prevenção", diz.

Em março do ano passado, a Comissão Europeia propôs que os europeus mantivessem em casa "kits de sobrevivência" para 72 horas, com medicamentos, lanterna, pilhas, alimentos e dinheiro.

A iniciativa fez parte de uma estratégia para enfrentar desastres naturais, pandemias, ciberataques ou até mesmo uma guerra.

No mês seguinte, um imenso apagão deixou Portugual, Espanha e outros países europeus em estado caótico por horas a fio. Muitos relataram que precisaram se alimentar de biscoitos e enlatados naquele dia. Isso os que tinham esses alimentos em casa, ou dinheiro em espécie para comprá-los.

Em outubro do mesmo ano, a Alemanha produziu um manual com recomendações práticas para cidadãos sobre como agir em cenários diversos de crise, como desastres naturais e acidentes nucleares e químicos, ou "na pior das hipóteses, [em] um ataque militar".

Da mesma forma, a Inglaterra lançou no mês passado a campanha "Be Ready" ("Esteja Preparado") recomendando aos cidadãos que mantenham um estoque de suprimentos, como água e alimentos não perecíveis, suficiente para três dias.

"Isso é algo normal", diz Farah. "As pessoas precisam aceitar que existem riscos, perigos, e que temos de convier com eles."

A Inglaterra lançou no mês passado a campanha 'Be Ready' ('Esteja Preparado') recomendando aos cidadãos que mantenham um estoque de suprimentos Thilo Schmülgen/Reuters

O que um kit de emergência deve ter?

Para montar um kit de emergência, Leo Farah explica que é preciso ter em mente as diferenças culturais e geográficas de cada um.

"Aqui no Brasil temos o hábito de ter caixa d'água nas casas, diferentemente de outros países como Estados Unidos e Japão. O gás no botijão e o filtro de barro também são elementos comuns por aqui, que favorecem num momento de interrupção de serviços, por exemplo", diz ele.

Outro ponto é entender os riscos. "Não faz sentido falar de enchente para quem mora no sertão."

Mas, de maneira geral, há uma lista comum para os kits básicos, que contém:

Produtos enlatados, biscoitos, frutas secas, barras de cerais e outros alimentos não perecíveis;

Carregador portátil de celular (power bank);

Lanterna e pilhas novas;

Produtos de higiene pessoal: escova de dente, sabonete, creme dental, lenço umidecido, absorventes;

Cópia de documentos e carteira de vacinação — em algumas situações, como enchentes, a população pode receber algumas vacinas como profilaxia;

Medicamento de uso contínuo e cópia da receita;

2 litros de água potável por pessoa por dia;

Talheres, abridores de latas, pratos e copos plásticos;

Mudas de roupas;

Rádio a pilha, para acompanhar orientações de autoridades e notícias;

Documentos pessoais, dinheiro em espécie, escritura do imóvel em uma pasta impermeável.

Incluir um kit de primeiros socorros também costuma ser recomendado, mas Farah alerta: "Só coloque o que você sabe utilizar. Não adianta ter um torniquete, se você não souber manejá-lo".

Ele tamém reforça que é preciso deixar o kit à mão. "Esse kit é pra sair de casa; tem que ficar num local de fácil acesso", diz Farah.

Por que 72 horas?

A maioria das recomendações sobre kits de emergência estipulam que os suprimentos devem ser calculados para o uso por até três dias.

Farah explica que, em geral, quando um evento acontece, as primeiras 72 horas são utilizadas pelos órgãos de defesa para atender às pessoas em situação mais crítica.

Desaparecimentos, soterramentos e ferimentos mais graves são o foco nas horas iniciais.

"Dependendo do evento, pode ser que haja a interrupção do sistema de água, energia ou dos acessos à cidade, como pontes e vidutos", ele diz. "Isso, em geral, costuma ser reestabelecido em até 72 horas."

Assim como as Defesas Civis, o especialista ressalta que não há razão para nenhum pânico imediato. Mas lembra dos riscos que as mudanças climáticas têm trazido nos últimos anos.

"Teremos o El Niño mais forte dos últimos anos, que vai provocar um regime sério de eventos extremos, com chuvas em algumas regiões e secas em outras", lembra ele.

Por outro lado, a facilidade com que as notícias sobre os eventos são propagadas também ajuda a alimentar a sensação de pânico.

"As pessoas estão percebendo que o Sul do Brasil tem uma incidência muito grande de tornado. Esses fenonômenos sempre aconteceram, mas hoje as pessoas compartilham mais", afirma.

Além dos fenômenos climáticos , a possibilidade de grandes apagões e ataques hacker — como o ocorrido recentemente em freezers e geladeiras de mercados europeus — também está no rol de eventos nos quais um kit de emergência pode ser de grande utilidade.

"Não é para estar preaprado para o fim do mundo; é para superar dois, três dias dias", afirma Farah.

"Do mesmo jeito que você usa um cinto de segurança porque pode ocorrer um acidente, o kit foi feito para não ser usado", tranquiliza ele.

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