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O que causou a avalanche e outras 3 perguntas sobre o desastre no Nepal e no Tibete

Desastre poderia ter sido evitado? Qual foi a dimensão do ocorrido? Confira respostas sobre a tragédia iniciada na quarta-feira (26/8).

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 06:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

28 ago 2026 às 06:34
Imagem BBC Brasil
Avalanche deixou mais de 475 pessoas mortas Crédito: AFP via Getty Images

Deslizamentos de terra e enchentes repentinas de grandes proporções na fronteira entre o Nepal e o Tibete causaram danos generalizados, deixando mais de 475 mortos e centenas de desaparecidos.

Imagens do desastre ocorrido na quarta-feira (26/8) mostram uma onda de lama e pedras arrastando prédios, estradas e veículos enquanto pessoas fugiam dos destroços que avançavam rapidamente na região de Nuwakot.

Um vídeo mostra um fluxo massivo de água e lama descendo por um desfiladeiro ao longo do rio Trishuli e atingindo o posto fronteiriço de Rasuvagadhi, um complexo de vários andares.

Grandes inundações também foram relatadas nos rios Bhote Koshi e Narayani.

O Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado de Montanhas no Nepal alertou que inundações secundárias podem ocorrer nos próximos dias devido aos detritos que estão sendo levados pelos rios.

Esses temores fizeram com que os resgates fossem pausados temporariamente, mas os esforços já foram retomados na manhã desta sexta-feira (28/08).

Enquanto isso, autoridades e cientistas continuam estudando o que ocorreu e se preparando para eventuais desdobramentos daqui pra frente.

Resumimos aqui o que se sabe até o momento.

1. O que causou a avalanche?

O ministro das Relações Exteriores do Nepal afirmou inicialmente que um terremoto havia ocorrido na fronteira entre seu país e o Tibete pouco antes do deslizamento de terra, o que levou à especulação de que a atividade sísmica poderia ter desencadeado a tragédia.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) também chegou a relatar que o evento de quarta-feira poderia ter sido um terremoto de magnitude 4,4.

No entanto, a agência americana confirmou posteriormente que o incidente "foi, na verdade, um colapso glacial e fluxo de detritos" que causaram "impactos catastróficos".

Sabe-se que as mudanças climáticas estão acelerando o derretimento glacial na região do Hindu Kush-Himalaia. Enquanto os esforços de resgate continuam, os cientistas estão tentando reconstruir com precisão a sequência de eventos.

Simon Cook, glaciologista e professor de Energia, Meio Ambiente e Segurança na Universidade de Dundee, afirmou que "as mudanças climáticas podem ter um impacto".

"O permafrost mantém parcialmente unidas algumas encostas de montanhas; esse permafrost está aquecendo, descongelando e se degradando, então mais deslizamentos de terra ocorrerão", explicou Cook à BBC.

Uma possibilidade é que a água da chuva ou do degelo tenha desestabilizado o terreno ou o próprio gelo, desencadeando uma reação em cadeia.

Os cientistas analisarão imagens de satélite para determinar exatamente onde ocorreu o deslizamento de terra, se algum lago glacial secou repentinamente e onde o rio pode ter sido bloqueado.

Eles também estudarão dados sobre as chuvas recentes.

Imagem BBC Brasil
Crédito: BBC
Imagem BBC Brasil
A avalanche soterrou dezenas de casas e deixou milhares de pessoas desabrigadas Crédito: Getty Images

2. É possível se prevenir contra desastres como esse?

Especialistas apontam que desastres como deslizamentos de terra, avalanches e colapsos glaciais não podem ser completamente evitados, mas seus impactos podem ser reduzidos.

Cada vez mais, sistemas de alerta precoce estão sendo instalados em vales vulneráveis ​​e ao redor de lagos glaciais. Esses sistemas podem monitorar mudanças nas condições ambientais e fornecer tempo valioso para evacuações.

Pesquisadores também afirmam que uma melhor cooperação transfronteiriça é essencial, já que muitos desses desastres se originam em áreas remotas do Tibete antes de afetar o Nepal.

"Se tivesse começado no Nepal, poderíamos ter visto daqui. Mas em incidentes como este, o sistema de compartilhamento de informações entre os países precisa ser fortalecido", explicou Basanta Raj Adhikari, especialista em desastres da Universidade Tribhuvan, no Nepal.

A longo prazo, cientistas dizem que reduzir a exposição ao risco pode ser a defesa mais eficaz.

"Comunidades localizadas nas margens de rios também podem ser realocadas, identificando-se áreas de alto risco", observou o especialista.

3. Qual é o número de vítimas?

Os números de mortos e desaparecidos seguem em constante atualização.

Até a manhã desta sexta, as autoridades nepalesas registram 475 mortos e mais de 900 desaparecidos.

As autoridades divulgaram uma lista com 537 estrangeiros cujo paradeiro permanece desconhecido após as inundações. Entre eles, estão 178 indianos, 65 americanos, 53 ucranianos, 51 malaios, 33 australianos e 33 britânicos.

No Tibete, três pessoas foram mortas e 558 continuam desaparecidas.

Não está claro se algumas das pessoas desaparecidas contabilizadas pelo Nepal e pela China foram registradas duas vezes.

A passagem de Gyirong, na fronteira, é a principal rota para turistas e mercadorias entre a China e o Nepal.

4. Como os governos estão respondendo ao desastre?

Imagem BBC Brasil
Crédito: Getty Images

O primeiro-ministro do Nepal, Balendra Shah, declarou que o país todo está "chocado e profundamente consternado", acrescentando que as autoridades coordenariam a resposta com a China.

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu uma busca "completa" e prometeu fortalecer os sistemas de monitoramento e alerta precoce para evitar impactos secundários.

Na Índia, o primeiro-ministro Narendra Modi declarou que seu governo estava "preparado para fornecer ao Nepal toda a assistência humanitária possível".

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse estar "entristecido pelas graves inundações" e acrescentou que equipes da ONU e parceiros estão mobilizando suprimentos e funcionários no Nepal para apoiar o governo local.

Os EUA prometeram US$ 500 mil em ajuda, verba a ser destinada a abrigos de emergência, água potável, saneamento e outros itens de socorro para as comunidades afetadas.

*Com informações de Pawan Raj Paudel, Olivia Ireland e Henry Moore

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