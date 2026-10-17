O que a eleição de uma estreante deputada federal de 24 anos do Rio revela sobre a onda de direita no Brasil

"Pude entender antes como funciona a formação de bases, de diretórios, de filiados, como é que funciona o estatuto, o que é que o partido propõe, quais são as suas agendas, suas propostas, como é estar dentro de um organismo quase que empresarial. Eu era de uma política de internet, muito mais, digamos assim, do campo das ideias e da intelectualidade, do que do campo partidário, que é a política vivida dia a dia na prática."