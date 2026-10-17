Ato de campanha de Flávio Bolsonaro interdita trânsito na Praia de Camburi

O ato de campanha eleitoral com a presença do candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) na manhã deste sábado (17), na praia de Camburi, em Vitória, afeta o trânsito na região. Um trecho da Avenida Dante Michelini foi interditado para a concentração dos apoiadores, provocando lentidão no tráfego de veículos que circulam pela via.





Uma grade foi instalada na pista, no sentido Praia do Canto-Jardim Camburi, para proteção do público que já começou a chegar para o ato, previsto para começar às 9 horas. Conforme informações da assessoria do PL, Flávio e outras autoridades estarão na concentração, no Píer de Iemanjá, e, de lá, seguirão em circulação com o trio elétrico.





O veículo já está por lá, tocando músicas da campanha, mas o candidato ainda não chegou. A retenção do tráfego ocorre no sentido Centro-Jardim Camburi e vai da altura do Píer de Iemanjá até a Avenida Aristóbulo Barbosa Leão, em Jardim da Penha. No sentido contrário, a pista está liberada, funcionando em sistema de mão dupla, como ocorre nos dias de Rua de Lazer, aos domingos e feriados.





Flávio esteve em Vitória durante a pré-campanha, em julho, e volta agora na reta final do segundo turno em que disputa a preferência do eleitor com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).