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Eleições 2026

Ato de campanha de Flávio Bolsonaro interdita trânsito na Praia de Camburi

Trecho da Avenida Dante Michelini foi fechado para receber apoiadores do candidato à Presidência da República, que participará de ato em Vitória na manhã deste sábado (17)

Publicado em 17 de Outubro de 2026 às 08:49

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

17 out 2026 às 08:49
Apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL) começam a chegar à Praia de Camburi para ato da campanha
Apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL) chegam à Praia de Camburi para ato da campanha Letícia Orlandi

O ato de campanha eleitoral com a presença do candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) na manhã deste sábado (17), na praia de Camburi, em Vitória, afeta o trânsito na região. Um trecho da Avenida Dante Michelini foi interditado para a concentração dos apoiadores, provocando lentidão no tráfego de veículos que circulam pela via.


Uma grade foi instalada na pista, no sentido Praia do Canto-Jardim Camburi, para proteção do público que já começou a chegar para o ato, previsto para começar às 9 horas. Conforme informações da assessoria do PL, Flávio e outras autoridades estarão na concentração, no Píer de Iemanjá, e, de lá, seguirão em circulação com o trio elétrico. 


O veículo já está por lá, tocando músicas da campanha, mas o candidato ainda não chegou. A retenção do tráfego ocorre no sentido Centro-Jardim Camburi e vai da altura do Píer de Iemanjá até a Avenida Aristóbulo Barbosa Leão, em Jardim da Penha. No sentido contrário, a pista está liberada, funcionando em sistema de mão dupla, como ocorre nos dias de Rua de Lazer, aos domingos e feriados.


Flávio esteve em Vitória durante a pré-campanha, em julho, e volta agora na reta final do segundo turno em que disputa a preferência do eleitor com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 

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