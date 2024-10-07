O prefeito reeleito com vantagem recorde nas capitais

Dr. Furlan (MDB) foi reeleito prefeito de Macapá com 85,07% dos votos Crédito: Divulgação

Em tempos de polarização e eleições acirradas, a cidade de Macapá vive uma realidade diferente.

O médico cardiologista foi escolhido para ser prefeito da capital amapaense com 85,07% dos votos nas eleições municipais

Quem mais se aproximou foi o prefeito de Maceió, capital de Alagoas — João Henrique Caldas, conhecido como JHC (PL), foi reeleito com 83% dos votos.

Em Macapá, Paulo Lemos (PSOL) ficou em segundo lugar, com 9,8% dos votos, e, em terceiro, Aline (Republicanos), com 3,7%.

Dr. Furlan recebeu 204.291 votos — na eleição, foram 238.282 votos válidos no total, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Médico cardiologista e filho de brasileiros, Dr. Furlan nasceu na Costa Rica quando o pai dele, um engenheiro agrônomo paulista, viajou para fazer mestrado na América Central junto com a mulher dele.

Furlan se mudou para Belém aos 10 meses de idade, onde cresceu e se formou em medicina na universidade do Pará.

Ele viajou para o Amapá a convite, para montar uma empresa de cirurgia cardiovascular.

Mas o que tornou o Dr. Furlan tão popular

Apagão abre caminho para mudanças

Professor da federal do Amapá diz que Dr. Furlan aproveitou desgaste de políticos tradicionais para ganhar visibilidade Crédito: Arquivo pessoal

Professor de ciência política na Universidade Federal do Pará (Unifap), Ivan Henrique de Mattos e Silva afirma que o primeiro fator apontado para justificar o sucesso de Dr. Furlan foi o derretimento do capital político das principais figuras que representavam o Estado do Amapá.

A partir de 2020, Dr. Furlan já demonstrava apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e passa a se aproximar dos políticos da família Alcolumbre, o que marca uma nova fase na carreira política dele.

Na época, nas eleições que ocorreram durante a pandemia, Dr. Furlan aparecia em terceiro nas pesquisas, atrás de João Capiberibe e José Alcolumbre.

Mas o Estado registrou um apagão que durou 22 dias e atingiu 13 dos 16 municípios. Isso causou uma calamidade social e mudou o cenário político drasticamente.

"Depois do apagão, paulatinamente, as principais figuras políticas do Estado foram perdendo força. Como a angústia social se elevou a um patamar talvez inédito, a tradução política foi o descontentamento com essas principais figuras que eram ligadas a esses problemas todos", explica o professor.

João cresceu nas pesquisas, conseguiu ir para o segundo turno em segundo lugar e venceu José Alcolumbre, assumindo a cadeira de prefeito.

De maneira cautelosa, continuou sua aproximação com o eleitorado bolsonarista.

"Embora ele tenha ensejado esse voto bolsonarista, o fato de que ele tem uma prefeitura muito bem avaliada possibilitou que se afastasse da disputa local da nacionalização do debate", afirma o professor.

Revitalizações, shows e simpatia nas redes

Dr. Furlan faz dancinhas, imita memes e é ativo nas redes sociais Crédito: Divulgação

Dr. Furlan também é conhecido por sua habilidade nas redes sociais. Nas enchentes que atingiram Macapá em fevereiro deste ano, ele apareceu em vídeos ao lado da população.

O prefeito também aparece suado em diversas fotos, andando em ruas de terra em dias de sol usando camiseta. Ele também demonstra intimidade com as ferramentas digitais e costuma fazer dancinhas e piadas com os memes em alta.

O professor da Unifap afirma que o principal trunfo de Dr. Furlan é saber capitalizar todo tipo de ação que ele faz.

"Ele evoca mais ou menos o que [Fernando] Collor fazia em 89. A ideia da virilidade, ainda numa sociedade muito machista e patriarcal, da saúde física e da disposição. Os apoiadores dele o chamam de 'prefeitão'", conta Ivan Henrique de Mattos e Silva.

Mas não é apenas Dr. Furlan que é famoso nas redes. A mulher dele também grava diversos vídeos conversando com moradores, usando roupas simples e sempre sorrindo.

Ivan Henrique de Mattos e Silva, que também é vice-coordenador do Laboratório de Estudos Geopolíticos da Amazônia Legal (Legal), cita como outro ponto forte do Dr. Furlan a revitalização de praças locais públicos, além da inauguração novos espaços de vivência coletiva.

"Ele revitalizou parte da orla do rio Amazonas e reformou um dos principais pontos turísticos da capital, que é o monumento do Marco Zero. Ele construiu um complexo com praças, parque aquático público e esculturas que remontam à origem multicultural de Macapá. Ele deu uma outra cara para essa parte mais central da cidade", conta o professor.

O professor também cita que outra estratégia de sucesso do prefeito foi levar para Macapá grandes shows gratuitos diversas vezes ao ano. Essas apresentações, inclusive, atendem a públicos de diferentes espectros políticos, como Gusttavo Lima, mais ligado à direita, e Pabllo Vittar, à esquerda.

"Ele fez questão de aparecer, subir no palco, brincar, fazer dancinhas e cantar nesses shows. Ele transita muito bem nesse meio marketing digital”, diz.

Mesmo na política há mais de dez anos e tendo demonstrado apoio a Bolsonaro, ele ainda coneguir se lançar como um outsider.

"O Furlan conseguiu construir essa imagem de alguém de fora dessa disputa entre as principais famílias", diz.

A popularidade de Furlan parece blindada em relação a pontos negativos levantados contra sua gestão. A prefeitura foi alvo de uma operação da Polícia Federal por conta de irregularidades em licitações e isso não teve qualquer impacto na imagem dele, segundo o professor da Unifap.

Os principais questionamentos da oposição contra Furlan durante a corrida eleitoral foram supostos empréstimos feitos pela gestão que teriam endividado Macapá. Dr. Furlan também foi criticado por faltar a debates.

Mas nada disso parece o abalar, que já é visto como o virtual rival do Clécio (Solidariedade) que é o atual governador do Amapá.