O passado da Vila Euclides, lugar escolhido por Lula e pelo PT para lançar campanha neste domingo

Geograficamente, o bairro é vizinho a Ferrazópolis, onde Lula vivia quando foi preso pelo DOPS em 19 de abril de 1980. Em abril de 2018, ele se entregou à Polícia Federal no mesmo local, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Hoje, embora viva entre Brasília e São Paulo há anos, ele ainda vota em São Bernardo.