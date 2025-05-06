O legado maligno de Hitler que ecoa 80 anos após sua morte

Há exatos 80 anos, Adolf Hitler, então líder da Alemanha e do Partido Nazista durante a Segunda Guerra Mundial, cometeu suicídio em seu bunker em Berlim.

A política que ele implementou levou ao Holocausto, o pior genocídio da História.

E mesmo apesar de um esforço intencional dos Países Aliados em acabar com o nazismo, a História mostra que é difícil erradicar uma ideologia.

Em meio ao avanço mundial da direita radical, quase um século após a morte de Hitler, ele continua uma figura notória na consciência moderna, muito mais do que qualquer outro ditador.

Existe o risco de a história se repetir? E outra pergunta importante: será que é errado comparar eventos da atualidade com o nazismo?