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O legado maligno de Hitler que ecoa 80 anos após sua morte

Em meio ao avanço mundial da direita radical, quase um século após a morte de Hitler, ele continua uma figura notória na consciência moderna, muito mais do que qualquer outro ditador.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

06 mai 2025 às 14:00

Publicado em 06 de Maio de 2025 às 14:00

Há exatos 80 anos, Adolf Hitler, então líder da Alemanha e do Partido Nazista durante a Segunda Guerra Mundial, cometeu suicídio em seu bunker em Berlim.
A política que ele implementou levou ao Holocausto, o pior genocídio da História.
E mesmo apesar de um esforço intencional dos Países Aliados em acabar com o nazismo, a História mostra que é difícil erradicar uma ideologia.
Em meio ao avanço mundial da direita radical, quase um século após a morte de Hitler, ele continua uma figura notória na consciência moderna, muito mais do que qualquer outro ditador.
Existe o risco de a história se repetir? E outra pergunta importante: será que é errado comparar eventos da atualidade com o nazismo?
Confira essas e outras questões na nossa reportagem especial.

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