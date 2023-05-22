O japonês que ganha dinheiro como 'faz-nada' de aluguel

Se você já se perguntou muitas vezes qual o seu papel nesta vida e ainda não conseguiu encontrar uma resposta, não se envergonhe. Provavelmente, sua melhor aposta é não fazer absolutamente nada.

Essa foi a conclusão à qual chegou o japonês Shoji Morimoto quando abriu um negócio para o qual recebeu milhares de pedidos desde junho de 2018.

Seus serviços são reduzidos: "Comer, beber (com responsabilidade, claro) e dar respostas simples." Nada mais.