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BBC News

O japonês que ganha dinheiro como 'faz-nada' de aluguel

Segundo Shoji Morimoto, seus serviços são reduzidos: 'Comer, beber e dar respostas simples'.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

22 mai 2023 às 14:50

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 14:50

Se você já se perguntou muitas vezes qual o seu papel nesta vida e ainda não conseguiu encontrar uma resposta, não se envergonhe. Provavelmente, sua melhor aposta é não fazer absolutamente nada.
Essa foi a conclusão à qual chegou o japonês Shoji Morimoto quando abriu um negócio para o qual recebeu milhares de pedidos desde junho de 2018.
Seus serviços são reduzidos: "Comer, beber (com responsabilidade, claro) e dar respostas simples." Nada mais.
A maneira curiosa de ganhar a vida rendeu a Morimoto dezenas de milhares de seguidores nas redes sociais, um programa de televisão inspirado em seu negócio, e o encorajou a escrever um livro sobre suas experiências com os clientes.

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