O alívio e alegria de astronautas 'presos' no espaço há 9 meses com chegada do resgate

Crédito: NASA

Os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams partiram em junho de 2024 em um voo teste para a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

Depois de uma longa espera, Wilmore e Williams devem finalmente dar início à jornada de volta à Terra nesta semana.

No domingo (16/3), imagens ao vivo mostraram a espaçonave Crew Dragon, da SpaceX, atracando na ISS e abrindo uma escotilha. Pouco depois das 08:45 (horário de Brasília), em gravidade zero, os astronautas se abraçaram com a tripulação que chegava para o resgate.

Os dois astronautas e outros dois que no momento também estão na estação espacial serão substituídos por quatro colegas, um da Rússia, um do Japão e dois dos EUA.

A expectativa inicial é que a tripulação possa começar o retorno para casa após um período de transferência de dois dias. Esse prazo, contudo, pode ser levemente estendido para aguardar que as condições na Terra estejam ideais para a reentrada segura da cápsula, afirmou Dana Weigel, gerente do programa da ISS.

"O tempo tem que cooperar, então vamos ser pacientes caso ele não esteja favorável", disse a repórteres.

Astronautas se abraçaram ao se encontrarem Crédito: NASA

Suni Williams sempre descreveu a estação espacial como um "lugar alegre" Crédito: NASA

Wilmore e Williams expressaram consistentemente nos últimos meses estarem felizes a bordo da estação espacial.

O pesquisador de ciência e tecnologia Simeon Barber, da Open University, ressalva que, mesmo com a atitude positiva, a aventura provavelmente veio com um custo pessoal para a dupla.

"Alguém que é enviado em uma viagem de trabalho que deveria durar uma semana não espera que ela acabe levando a maior parte de um ano", destacou.

"Essa estadia prolongada no espaço provavelmente interrompeu a dinâmica da vida familiar, eles perderam momentos que aconteceram em casa, então foi, de certa forma, também um período turbulento."

Os astronautas chegaram à ISS no início de junho de 2024 para testar a Starliner, uma nave experimental construída pela Boeing, rival da SpaceX, que acabou enviando a espaçonave que agora permitiu o resgate dos cosmonautas.

A missão já havia sido adiada por vários anos devido a problemas técnicos no desenvolvimento da nave quando finalmente foi enviada ao espaço.

Tanto o lançamento quanto a atracação na estação espacial foram marcados por problemas, incluindo em alguns dos propulsores, que seriam necessários para desacelerar a espaçonave para reentrada na atmosfera da Terra, e vazamentos de gás hélio no sistema de propulsão.

Suni Williams (esq.) e Butch Wilmore deveriam ter permanecido na ISS por 8 dias Crédito: Nasa

Com a possibilidade de trazer os astronautas de volta na cápsula Dragon da SpaceX, a Nasa decidiu não correr quaisquer riscos submetendo os astronautas a mais uma viagem na Starliner.

E preferiu deixar seu retorno para o período já previsto de rotação programada da tripulação que permanece da estação espacial, mesmo que isso significasse manter os dois no espaço por vários meses.

A Boeing tem reiteradamente argumentado que seria seguro trazê-los de volta na Starliner, demonstrando insatisfação com o uso da cápsula da empresa rival, episódio "embaraçoso" para a companhia, de acordo com Barber.

"Não é uma boa imagem para a Boeing ver astronautas que eles levaram para o espaço retornarem em uma nave concorrente."