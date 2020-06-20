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Covid-19

Novartis encerra estudo sobre hidroxicloroquina por falta de voluntários

Os problemas para encontrar voluntários dispostos a se submeter aos testes impediram a coleta de dados confiáveis para definir se o medicamento é eficaz contra a Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2020 às 12:10

Publicado em 20 de Junho de 2020 às 12:10

Remédio, cloroquina
Estudo sobre o uso da hidroxicloroquina feito pela farmacêutica Novartis é encerrado por falta de voluntários Crédito: Pixabay
A farmacêutica suíça Novartis encerrou um estudo sobre o uso da hidroxicloroquina como tratamento para a covid-19 citando "desafios" no recrutamento de voluntários. Segundo a empresa, a falta de inscritos comprometeu a verificabilidade dos resultados.
Os problemas para encontrar voluntários dispostos a se submeter aos testes impediram a coleta de dados confiáveis em um período razoável de tempo para determinar se a substância, utilizada no tratamento contra a malária, é ou não efetiva no tratamento da doença causada pelo novo coronavírus.

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"Não foram reportados problemas de segurança, e não há conclusões sobre a eficiência do medicamento", escreveu a farmacêutica. Mesmo com o fim dos estudos próprios, a Novartis continuará fornecendo o medicamento a pesquisas em andamento, bem como sob pedidos governamentais "quando apropriado".
"Os pesquisadores da Novartis continuam a monitorar as orientações das autoridades de saúde em estudos sobre o uso da hidroxicloroquina contra a covid-19, bem como a decisão da US Food and Drug Administration (FDA) de retirar a autorização de emergência para o uso da substância no tratamento à covid-19", afirma ainda o texto.
A companhia diz que estudos sobre a eficácia contra a doença de outras substâncias que comercializa continuam, assim como o apoio às pesquisas por uma potencial vacina.

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