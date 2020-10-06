Nobel expõe persistência da hepatite C pelo mundo

O pesquisador britânico Michael Houghton tenta desenvolver uma vacina contra a hepatite C e espera começar os testes clínicos já no ano que vem, nos EUA Crédito: Miguel Noronha/Futura Press/Folhapress

São pelo menos 70 milhões de casos hoje no mundo, com mais de 400 mil mortes por ano, segundo a OMS. No Brasil , cerca de 700 mil pessoas vivem com hepatite C. De acordo com o último boletim, foram 27.773 mil novos casos e 1.574 mortes em 2018. As regiões mais atingidas do planeta são as da Europa Oriental, Egito, Índia e algumas partes da Ásia. A hepatite C ainda é a principal responsável pelos casos de cirrose e câncer de fígado - que podem levar à necessidade de um transplante.

Os pesquisadores americanos Harvey J. Alter e Charles M. Rice e o britânico Michael Houghton foram os laureados com o Nobel de Medicina por suas descobertas que levaram ao desenvolvimento de drogas capazes de curar a doença em 99% dos casos. "Pela primeira vez na história, a doença pode ser curada, aumentando as chances de erradicação do vírus da hepatite C no mundo", justificou o comitê do Nobel, no anúncio em Estocolmo.

O grande desafio agora é fazer com que os remédios se tornem disponíveis para todos a um custo mais baixo do que o atual, evitando a disseminação viral que ainda ocorre sobretudo entre usuários de drogas injetáveis. No Brasil, o remédio é distribuído gratuitamente pelo SUS. "O que precisamos agora é da vontade política de erradicar a doença", afirmou Alter, depois de ser informado sobr e a premiação.

Outro grande desafio é a subnotificação. Muitas vezes, a infecção no fígado leva até 30 anos para manifestar os primeiros sintomas (por isso é chamada de doença silenciosa) e as pessoas não sabem que estão infectadas. Não diagnosticada e não tratada, a doença evolui perigosamente para a cirrose e o câncer de fígado.

Veja Também Ministério quer enviar remédio perto de vencer à paciente com hepatite C

Os cientistas já conheciam os vírus da hepatite A e B, mas apenas em 1989 o grupo de Alter conseguiu identificar o vírus da hepatite C. "Hoje, tomamos como certo que, se recebermos uma transfusão de sangue, não vamos ficar doentes", afirmou Rice. "Mas não era assim antes de podermos testar todos os estoques de sangue."

Atualmente trata-se da única doença viral crônica que pode ser curada em praticamente todos os casos com apenas poucos meses de tratamento. "Esse é um dos maiores casos de sucesso da medicina moderna", resume o infectologista Alexandre Naime Barbosa, chefe do setor de infectologia da Universidade Estadual Paulista (Unesp). "Em pouco mais de 30 anos, identificamos um agente não conhecido, isolamos o vírus, chegamos a um diagnóstico preciso e desenvolvemos um tratamento capaz de curar a doença em 99% dos casos."

BIOGRAFIA

Alter, de 85 anos, trabalhou durante décadas no Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e continua em atividade até hoje. Houghton, de 69 anos, trabalhou na farmacêutica Chiron, na Califórnia, antes de ir para a Universidade de Alberta, no Canadá. Rice, de 68, trabalhou com hepatite na Universidade de Washington, em St. Louis e, atualmente, está na Universidade Rockefeller, em Nova York, nos EUA.

Alter foi o primeiro a descobrir que muitos pacientes que não apresentavam o vírus da hepatite A ou B também desenvolviam a inflamação no fígado. Por anos, no entanto, inferia-se que haveria um outro vírus, que eles chamavam de não-A e não-B, mas não se conseguia isolá-lo. Somente em 1989, o grupo de Houghton conseguiu isolar o vírus.

"Trabalho com hepatite desde os anos 1980 e te digo que a gente apanhou, ela deu um baile na gente", afirmou o infectologista Celso Granato, da Escola Paulista de Medicina, referindo-se à dificuldade de isolar o vírus da hepatite. "Vi muita gente querendo rasgar o diploma."

Posteriormente, o grupo de Rice constatou que o vírus, de fato, era o responsável pela infecção e o desenvolvimento da doença em humanos, levando ao desenvolvimento de testes e tratamentos. "Não vemos casos de transmissão de hepatite C pelo sangue desde 1997", disse Alter. "Atualmente, podemos curar virtualmente todo mundo que é diagnosticado. Com isso, é possível que consigamos erradicar a doença ainda na próxima década, como espera a OMS."

Veja Também SUS vai oferecer novo medicamento contra hepatite C

CORONAVÍRUS

Alter e Rice estão trabalhando atualmente na pesquisa do coronavírus. Houghton tenta desenvolver uma vacina contra a hepatite C e espera começar os testes clínicos já no ano que vem, nos EUA, na Alemanha e na Itália.

Pela primeira vez desde 1944, a cerimônia de premiação física do Prêmio Nobel, em 10 de dezembro, foi cancelada, por causa da pandemia de covid-19. Será substituída por um evento online, no qual os laureados receberão os prêmios em seu país de residência. Uma cerimônia ainda está marcada em Oslo para o Prêmio Nobel da Paz, mas reduzida ao mínimo.

O tradicional banquete dos premiados, celebrado todo ano em dezembro em Estocolmo, na Suécia, também foi cancelado. O banquete havia sido cancelado anteriormente durante as duas Guerras Mundiais. Também não ocorreu em 1907, 1924 e 1956.

Os três cientistas vão dividir o prêmio de 10 milhões de coroas suecas (cerca de R$ 6,2 milhões). O prêmio de Medicina anunciado ontem é o primeiro de seis que serão revelados ao longo desta semana. Os demais são Física, Química, Literatura, Paz e Economia.

Veja Também Governo anuncia medidas para eliminar hepatite C até 2030

IDENTIFICAÇÃO DO VÍRUS JÁ HAVIA LEVADO À PREMIAÇÃO EM 1976

A inflamação do fígado, ou hepatite, a combinação das palavras gregas para fígado e inflamação, é causada primariamente por infecções virais, embora o abuso de álcool, toxinas ambientais e doenças autoimunes sejam também causas importantes. Nos anos 40, ficou claro que havia pelo menos dois tipos principais de hepatite infecciosa.

O primeiro, hepatite A, é transmitido por água poluída ou alimentos e geralmente tem pouco impacto a longo prazo no paciente.

O segundo tipo, a hepatite B é transmitido pelo sangue e fluidos corporais e representa uma ameaça muito mais séria, pois pode levar a uma condição crônica, com o posterior desenvolvimento de cirrose e câncer de fígado. Esta forma de hepatite é insidiosa, porque indivíduos saudáveis podem estar infectados por muitos anos antes de apresentarem complicações sérias. Hepatites transmitidas pelo sangue são associadas a uma significativa morbidade e mortalidade, e causam mais de 1 milhão de mortes por ano - tornando-a uma ameaça à saúde comparável à da infecção pelo HIV e à tuberculose.

LAUREADO