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Remédio

SUS vai oferecer novo medicamento contra hepatite C

Prazo máximo para efetivar a oferta na rede pública é de 180 dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2018 às 18:15

Publicado em 16 de Outubro de 2018 às 18:15

Dados do Ministério da Saúde mostram que cerca de 80% das pessoas que contraem o vírus da hepatite C vão desenvolver a forma crônica da doença Crédito: Reprodução | Pixabay
A portaria do Ministério da Saúde publicada nesta terça-feira (16) no Diário Oficial da União incorpora o medicamento Sofosbuvir em associação ao Velpatasvir para o tratamento da hepatite Crônica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
De acordo com o texto, o prazo máximo para efetivar a oferta na rede pública é de 180 dias. O relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) sobre o medicamento está disponível no site.
A Conitec informou, por meio de nota, que a associação entre o Sofosbuvir (400 mg) e o Velpatasvir (100 mg) será utilizada de acordo com o protocolo clínico para o tratamento da doença e apresenta uma posologia bastante favorável e cômoda ao paciente (um comprimido ao dia).
Além disso, a medicação trata todos os genótipos do vírus da hepatite C e, dependendo da condição clínica dos pacientes, o tratamento pode durar 12 semanas com alta eficácia e segurança, destacou a comissão.
A DOENÇA 
Dados do Ministério da Saúde mostram que cerca de 80% das pessoas que contraem o vírus da hepatite C vão desenvolver a forma crônica da doença.
A infecção é, geralmente, acompanhada por sintomas inespecíficos  as primeiras manifestações clínicas características aparecem já nas fases mais adiantadas da doença.

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