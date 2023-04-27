Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Netflix perde 1 milhão de assinaturas na Espanha após proibir conta compartilhada
Debandada

Netflix perde 1 milhão de assinaturas na Espanha após proibir conta compartilhada

O serviço de streaming introduziu uma taxa mensal para usuários repassar dados de acesso com outra família. Para evitar o compartilhamento sem pagar, a Netflix passou a pedir aos usuários que se conectassem ao menos uma vez a cada 31 dias à mesma rede wi-fi da conta principal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 abr 2023 às 05:53

Publicado em 27 de Abril de 2023 às 05:53

A Netflix perdeu 1 milhão de usuários na Espanha nos três primeiros meses de 2023, com o anúncio, em fevereiro, de uma campanha para impedir o uso compartilhado de senhas. Os dados foram levantados pela Kantar, multinacional voltada à análise de dados de mídia.
O serviço de streaming introduziu uma taxa mensal para usuários repassar dados de acesso com outra família. Para evitar o compartilhamento sem pagar, a Netflix passou a pedir aos usuários que se conectassem ao menos uma vez a cada 31 dias à mesma rede wi-fi da conta principal, seja pelo aplicativo ou pelo site.
Os assinantes espanhóis pagam 5,99 euros (R$ 33,48) por mês para adicionar membros fora de casa.
No balanço publicado em 18 de abril, a empresa disse perceber uma onda de cancelamento nos países onde a medida foi anunciada --Canadá, Nova Zelândia e Portugal, além da Espanha. "Nós projetamos uma alta em aquisição e lucro, quando as pessoas que emprestam contas começarem a ativar as próprias contas ou pagarem para adicionar membros extras."
A pesquisa de opinião da Kantar indica, no entanto, que 10% dos assinantes que continuam na Netflix pretendem deixar o serviço de assinatura neste segundo trimestre. Essa quantidade seria inédita no histórico da empresa.
Após o resultados negativos divulgados em balanço, o serviço de streaming adiou o lançamento de sua nova política de restrição ao compartilhamento de senhas. A empresa havia agendado a restrição em larga escala ao compartilhamento de senhas para o fim de março, mas adiou a medida para o próximo trimestre.
Ainda não há previsão de quando esses termos de uso diferenciados serão aplicados para os usuários no Brasil.
Até 2017, a Netflix divulgava a possibilidade de dividir contas como uma das vantagens de seu serviço.
Hoje, os termos de serviços da Netflix proíbem o compartilhamento de senhas com pessoas fora de sua residência. Porém, a Netflix ainda permite que assinantes tenham acesso irrestrito à plataforma, de acordo com o limite de dispositivos vinculados ao plano assinado.
Se a conta for bloqueada incorretamente, o usuário deve entrar em contato com a Netflix para solicitar o desbloqueio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados