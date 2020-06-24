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Pandemia

Não há balas de prata nem resposta fácil contra Covid-19, diz OMS

Durante entrevista o diretor executivo da organização insistiu na necessidade de que a resposta ao problema seja 'coordenada, coerente', com 'vigilância extrema'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 15:37

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 15:37

Diretor-executivo da OMS, Michael Ryan
Diretor-executivo da OMS, Michael Ryan Crédito: Divulgação OMS
diretor executivo da Organização Mundial de Saúde (OMS), Michael Ryan, afirmou nesta quarta-feira, 24, que "não há balas de prata nem respostas fáceis", no combate à pandemia atual. Durante entrevista coletiva, Ryan insistiu na necessidade de que a resposta ao problema seja "coordenada, coerente", com "vigilância extrema" para manter as transmissões em nível baixo e com adesão às medidas já estabelecidas para enfrentar a situação.
Ryan foi questionado sobre a atuação do Reino Unido na pandemia. Ele elogiou o fato de que o governo local tem conduzido de modo lento, gradual, a transição de um quadro de lockdown para a reabertura econômica.
Também mencionou o fato de que o país aumentou o número de testes e mostra um monitoramento que "parece capaz de localizar" os casos da covid-19.
"Acreditamos que poderá haver uma vacina, mas não podemos contar com isso", alertou o diretor executivo da OMS.
Também presente na coletiva, a líder da resposta da OMS à pandemia, Maria Van Kerkhove, destacou que os países que apresentam sucesso ao enfrentar o problema e conduzir ainda assim uma retomada econômica têm usado indicadores para definir suas políticas, como a taxa de transmissão da doença e a ocupação das UTIs.

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