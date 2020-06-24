Não há balas de prata nem resposta fácil contra Covid-19, diz OMS

Diretor-executivo da OMS, Michael Ryan Crédito: Divulgação OMS

Ryan foi questionado sobre a atuação do Reino Unido na pandemia. Ele elogiou o fato de que o governo local tem conduzido de modo lento, gradual, a transição de um quadro de lockdown para a reabertura econômica.

Também mencionou o fato de que o país aumentou o número de testes e mostra um monitoramento que "parece capaz de localizar" os casos da covid-19.

"Acreditamos que poderá haver uma vacina, mas não podemos contar com isso", alertou o diretor executivo da OMS.