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Aumento nos casos

Casos de Covid-19 em SP somam 238.822 e óbitos chegam a 13.352

De acordo com os números divulgados, entre esta terça (23) e quarta (24), foram registrados 9.347 novos casos, um aumento de 4,1% em 24h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 14:18

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 14:18

Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo
Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil
secretário de Saúde de São Paulo, José Henrique Germann, informou que o número de casos de contaminação pelo novo coronavírus somam 238.822 pacientes e o número de óbitos alcançou a marca de 13.352 vítimas no Estado.
De acordo com os números divulgados, entre esta terça, 23, e quarta, 24, foram registrados 9.347 novos casos, um aumento de 4,1% em 24h, e de 284 óbitos, um crescimento de 2,2%.
Segundo o secretário, a taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 65,4% e na região metropolitana da capital de 68,1%.

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