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São Paulo

Com 100% de ocupação em UTI, Sorocaba transfere pacientes para a capital

Conforme a secretaria municipal da Saúde, isso acontece quando os leitos de UTI estão lotados e o doente aguarda vaga pelo sistema Cross
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 17:18

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 17:18

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV
Com 100% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados, a prefeitura de Sorocaba já transferiu ao menos cinco pacientes para hospitais da capital. Conforme a secretaria municipal da Saúde, isso acontece quando os leitos de UTI estão lotados e o doente aguarda vaga pelo sistema Cross (Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde) do Estado. Os pacientes são encaminhados quando surgem vagas em outros hospitais, inclusive da capital, como foi o caso. "Cerca de cinco pacientes precisaram ser transferidos nos últimos dias", informou a pasta
Nesta terça-feira, 23, a rede hospitalar pública da cidade operava com 92% de ocupação, ou seja, tinha cinco leitos vagos. Durante o fim de semana e na segunda-feira, 22, quando aconteceram as transferências, o índice de leitos ocupados era de 100%.
Conforme a prefeitura, até sexta-feira, 26, entram em operação dez novos leitos na Santa Casa. Há previsão de outros dez leitos também no Conjunto Hospitalar de Sorocaba. A cidade tem 3.406 casos positivos e 96 mortes pela doença.
A falta de leitos e o aumento no número de casos levaram a prefeitura a fechar o comércio não essencial, nesta segunda, regredindo da fase laranja para a vermelha.

CAMPINAS 

A mesma decisão foi tomada pela prefeitura de Campinas que, na segunda-feira, registrou recorde de ocupação em leitos de UTI para coronavírus.
O sistema municipal estava com 100% dos leitos ocupados, enquanto nas redes estadual e privada, a ocupação era de 89%. Nesta terça, a prefeitura conseguiu liminar para ampliar o atendimento a pacientes com covid-19 no Hospital Metropolitano. Campinas tem 5.751 casos e 213 mortes pelo vírus.

OUTRAS CIDADES 

Outras cidades do interior seguiram os exemplos de Campinas e Sorocaba. A prefeitura de Bauru publicou decreto restringindo o funcionamento do comércio a partir desta quarta-feira, 24, levando em conta o aumento de casos nos últimos dias.
A cidade está na fase laranja, mas o endurecimento atinge parte do comércio autorizado a abrir nessa fase. Bares e restaurantes, por exemplo, só podem funcionar em sistema de delivery ou drive-thru. Todo o comércio deve fechar em fins de semana e feriados. O decreto prevê multa de R$ 337 a R$ 3.201 em caso de descumprimento. Conforme a prefeitura, os casos confirmados há duas semanas representavam 15% das amostras testados. Agora, representam 70%, o que o município atribui ao maior número de pessoas circulando.
Em uma semana, foram registrados 400 casos novos e quatro mortes pela doença. A cidade soma 23 casos e 929 casos. "Se os casos não forem freados agora, a cidade entrará novamente na fase vermelha", alertou o prefeito Clodoaldo Gazzetta (PSDB). Outras 40 cidades da região que estão na mesma fase acompanharam o endurecimento das medidas.
Em outra região, a prefeitura de Mogi Guaçu suspendeu por uma semana a flexibilização da quarentena. Decreto publicado nesta terça prevê que apenas os serviços funcionais vão funcionar, o que equivale a retornar da fase laranja para a vermelha. "O comércio não é culpado pelo afrouxamento do isolamento, mas só será possível garantir índices satisfatórios de isolamento social diminuindo os atrativos existentes", informou a secretária de Saúde, Clara de Almeida Carvalho. A cidade tem 425 casos e 16 óbitos pela doença. O município informou que usará força policial para coibir aglomerações.
Com o aumento no número de casos de coronavírus - em 15 dias houve 300 confirmações - o município de Valinhos voltou a fechar o comércio e serviços não essenciais nesta terça. A cidade tem 548 casos confirmados e 18 mortes. Conforme a pasta da Saúde, 203 casos são de pessoas de fora, incluindo moradores de chácaras utilizadas apenas nos fins de semana. O número de pessoas internadas nos dois hospitais de Valinhos chegou a 63, o mais alto desde o início da pandemia. Destes, 37 estão em UTI, que tem taxa de ocupação de 77%. Quatro novos leitos devem ser abertos esta semana.
Com 100% dos leitos de UTI para covid-19 ocupados, a cidade de Rio Claro sai voluntariamente da fase laranja para a vermelha a partir de quinta-feira (25). A medida vale até 4 de julho. Conforme o prefeito João Teixeira Junior (DEM), após a reabertura do comércio, as pessoas relaxaram as medidas de controle. "Parte da sociedade não observou a importância do isolamento. Mais parecia fim do ano do que pandemia", disse.
A cidade tem 593 casos positivos e 25 mortes, duas delas registradas nesta segunda. Havia 79 pessoas internadas, sendo 26 em UTI. A vizinha Santa Gertrudes, que depende de Rio Claro para internar pacientes graves, também fecha o comércio a partir de quinta.

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