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EUA

Musk planeja 'desmantelar burocracia' no governo Trump

O bilionário prometeu "transparência máxima" após ser anunciado como parte do novo governo

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 11:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 nov 2024 às 11:03
O bilionário Elon Musk prometeu "transparência máxima" após ser anunciado como parte do novo governo de Donald Trump.
Elon Musk, dono do X e da Tesla
Elon Musk, dono do X e da Tesla, será parte do novo governo de Donald Trump Crédito: Clauber Cleber Caetano/PR
Musk vai chefiar o Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos. Ele trabalhará junto com o empresário Vivek Ramaswamy para "desmantelar a burocracia governamental" e fazer uma "reforma estrutural em larga escala", anunciou Trump.
Empresário diz que vai "consertar" o desperdício de dinheiro no governo e comemorou a nomeação no X, sua rede social. "As pessoas não têm ideia do quanto isso vai fazer diferença. Ou nos tornamos eficientes ou a América irá à falência".
Departamento vai listar os gastos "mais absurdos" e tornar pública todas as suas ações. "Sempre que o público achar que estamos cortando algo importante ou deixando de cortar algo desnecessário, basta nos avisar", escreveu Musk no X.
Uma das primeiras ações do Departamento deve ser cortar o número de agências federais. "Nós realmente precisamos de 428 agências federais? Muitas das quais as pessoas nunca ouviram falar", afirmou Musk. "Precisamos de uma revisão para saber quais são essenciais. Acho que podemos nos livrar de 99 delas".
Musk foi uma presença forte na campanha de Trump. O comitê de ação política dele gastou cerca de US$ 200 milhões (mais de R$ 1,1 bilhão) para financiar ações e prometeu continuar promovendo a agenda do presidente eleito e ajudar republicanos nas próximas eleições para o Congresso.
Bilionário acompanhou apuração dos votos na residência de Trump, em Mar-a-Lago, na Flórida. Segundo relatos na imprensa americana, Musk tem aconselhado o republicado sobre indicações e até participou de uma conversa entre Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na semana passada.

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