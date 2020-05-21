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Coronavírus

Mundo ultrapassa 5 milhões de casos confirmados de Covid-19

Em média, o mundo registra 1 milhão de novos casos confirmados a cada 12,3 dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 08:32

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 08:32

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Emmagrau/Pixabay
O número de casos confirmados de Covid-19 ao redor do mundo chegou a 5 milhões na madrugada desta quinta-feira (21), e o número de mortes provocadas pelo vírus já passa de 328 mil. Os números constam de levantamento da Universidade Johns Hopkins.
O vírus foi registrado pela primeira vez na cidade de Wuhan, na China, e o contágio foi comunicado à Organização Mundial da Saúde (OMS) em 31 de dezembro de 2019.
A dura quarentena aplicada pelo governo chinês a partir de janeiro não foi suficiente para impedir que o novo coronavírus deixasse a China e se espalhasse pelo mundo. A Covid-19, nome da doença provocada pelo novo coronavírus, já foi registrada em 188 países.
Desde que o mundo alcançou a marca de 1 milhão de casos de Covid-19, no início de abril, a doença segue em expansão em ritmo estabilizado. Em média, o mundo registra 1 milhão de novos casos confirmados a cada 12,3 dias.

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A marca de 4 milhões de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus no mundo foi atingida em 9 de maio. Entre as marca de 4 milhões e 5 milhões de casos, passaram-se 12 dias, confirmando a tendência de estabilização do ritmo de avanço do vírus.
Se esse ritmo for mantido, o mundo poderá chegar a 6 milhões de casos do novo coronavírus no início de junho.
O Brasil é, atualmente, o terceiro principal epicentro da Covid-19. Com cerca de 291 mil casos confirmados, o país só fica atrás dos Estados Unidos (1,5 milhão) e da Rússia (308 mil).
Doze dias atrás, o Brasil registrava metade do número atual de casos (145 mil) e era apenas o oitavo país com mais contágios.

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