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Pandemia de Covid-19

Mundo ultrapassa 40 milhões de infectados pelo novo coronavírus

Às 18h34, a plataforma da universidade americana Johns Hopkins contabilizava 40 269.921 infectados pela covid-19, somando os casos de todos os países afetados pela doença

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 19:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 19:25
Coronavírus
Coronavírus Crédito: Freepik
O número total de casos de coronavírus no mundo ultrapassou, nesta segunda-feira, 19, a marca dos 40 milhões, de acordo com dados compilados pela universidade americana Johns Hopkins. Às 18h34, a plataforma da universidade contabilizava 40 269.921 infectados pela covid-19, somando os casos de todos os países afetados pela doença. Os Estados Unidos continuam na liderança global, com 8,2 milhões de casos.
Na sequência, vem a Índia com 7,5 milhões de casos, seguida pelo Brasil, com 5,2 milhões de infecções confirmadas. A quarta posição é ocupada pela Rússia, com mais de 1,4 milhão de contaminações. As vítimas fatais no mundo chegam a 1.116.138, segundo a plataforma da universidade norte-americana.
Na Bélgica, o ministro da Saúde, Frank Vandenbroucke, alertou que o país está perdendo o controle da pandemia do novo coronavírus. "Somos a região mais afetada de toda a Europa. Estamos muito perto de um tsunami. Hoje, ainda podemos controlar o que está acontecendo, mas com enormes dificuldades e estresse", disse.
O ministro disse também que "se continuar a aumentar (o número de casos diários), o número de hospitalizações será tal que teremos que adiar cada vez mais os cuidados além da covid, o que também é muito perigoso. (O governo) só tem uma mensagem para o público: proteja-se, proteja seus entes queridos, para não ser contaminado."
De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a Bélgica totaliza, desde o início da pandemia, total de 222.160 casos de covid-19 confirmados e 222.160 mortes.

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