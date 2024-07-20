Mulher é solta após passar 43 anos presa por engano nos Estados Unidos

Uma mulher de 64 anos foi solta da prisão 43 anos após ser presa por engano nos Estados Unidos.

Sandra Hemme deixou a prisão de Chillicothe, no Missouri, nessa sexta-feira (19). A libertação ocorreu pouco mais de um mês após decisão judicial ordenar a sua libertação.

O juiz reconheceu "provas de inocência" mostradas pela defesa. A ordem judicial para soltura dela ocorreu em 14 de junho e o prazo máximo para saída da mulher da cadeia era de um mês.

Manobras feitas pela advocacia-geral do estado para reverter a decisão atrasaram a soltura, segundo a Associated Press. Os advogados alegaram que a mulher representava um risco a si mesma e a outras pessoas.

Sandra foi condenada à prisão perpétua pelo assassinato de uma mulher em 1980. A defesa dela alegou que Sandra não tinha qualquer relação com a vítima e que ela foi fortemente pressionada pelos policiais a assumir o crime durante depoimentos.

Segundo o Innocence Project, os 40 anos de Sandra na prisão a tornam a pessoa presa injustamente há mais tempo no país. O projeto afirma que a polícia "explorou a doença mental da mulher para coagi-la a fazer declarações falsas enquanto ela estava sedada e recebendo tratamento para episódios de alucinações".