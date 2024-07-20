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Mais de 4 décadas

Mulher é solta após passar 43 anos presa por engano nos Estados Unidos

Sandra Hemme deixou a prisão de Chillicothe, no Missouri, nessa sexta-feira (19). A libertação ocorreu pouco mais de um mês após decisão judicial ordenar a sua libertação.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jul 2024 às 14:42

Publicado em 20 de Julho de 2024 às 14:42

Uma mulher de 64 anos foi solta da prisão 43 anos após ser presa por engano nos Estados Unidos.
Sandra Hemme deixou a prisão de Chillicothe, no Missouri, nessa sexta-feira (19). A libertação ocorreu pouco mais de um mês após decisão judicial ordenar a sua libertação.
O juiz reconheceu "provas de inocência" mostradas pela defesa. A ordem judicial para soltura dela ocorreu em 14 de junho e o prazo máximo para saída da mulher da cadeia era de um mês.
Manobras feitas pela advocacia-geral do estado para reverter a decisão atrasaram a soltura, segundo a Associated Press. Os advogados alegaram que a mulher representava um risco a si mesma e a outras pessoas.
Sandra foi condenada à prisão perpétua pelo assassinato de uma mulher em 1980. A defesa dela alegou que Sandra não tinha qualquer relação com a vítima e que ela foi fortemente pressionada pelos policiais a assumir o crime durante depoimentos.
Segundo o Innocence Project, os 40 anos de Sandra na prisão a tornam a pessoa presa injustamente há mais tempo no país. O projeto afirma que a polícia "explorou a doença mental da mulher para coagi-la a fazer declarações falsas enquanto ela estava sedada e recebendo tratamento para episódios de alucinações".
Ao sair da prisão, Sandra se encontrou com a filha, uma irmã e a neta. As agências de notícias internacionais não esclareceram se ela receberá qualquer indenização pelo período presa por engano.

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