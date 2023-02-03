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Nos Estados Unidos

Mulher acha R$ 75 mil na rua, devolve e recebe 'recompensa'

Diane Gordon encontrou a bolsa com o dinheiro quando estava indo para o trabalho. Após entregar a quantia para a polícia, agentes iniciaram uma campanha de arrecadação para a mulher
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 fev 2023 às 15:59

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 15:59

Mulher acha R$ 75 mil na rua, devolve e se surpreende com 'recompensa'
Mulher acha R$ 75 mil na rua, devolve e se surpreende com 'recompensa' Crédito: Reprodução
Uma mulher que andava a caminho do trabalho encontrou uma bolsa contendo US$ 15 mil (cerca de R$ 75 mil), no estado norte-americano do Michigan. Apesar de precisar do dinheiro por estar em uma situação vulnerável, Diane Gordon localizou os donos da quantia e a devolveu.
Agora, ela está sendo recompensada pela boa ação, mas por meio de uma vaquinha virtual que já arrecadou mais do dobro do que ela achou -ainda que ela diga que não fez mais do que a obrigação.
Desde fevereiro do ano passado, quando seu carro quebrou, Diane caminhava por volta de 4 km até o mercado onde trabalha. O achado ocorreu em 21 de janeiro.
"Olhei para o chão e encontrei um saco plástico com uma grande quantia de dinheiro dentro", disse ela à emissora Fox.
Por mais que a quantia fosse impressionante, Diane afirmou que a ideia de ficar com ela não passou pela cabeça. A trabalhadora acionou a polícia para identificar os donos do dinheiro.
"Dentro da sacola também havia cartões de casamento, eram presentes de um casamento ocorrido naquele dia", relatou o tenente Matthew Ivory. Os recém-casados foram localizados e receberam o dinheiro de volta.
No entanto, os policiais do departamento de White Lake ficaram comovidos com a boa ação de Diane, que poderia ter usado o valor encontrado para consertar seu carro.
"Os netos têm eventos esportivos para os quais ela não pode ir dirigindo para vê-los", disse Ivory.
Os agentes, então, iniciaram uma campanha no site GoFundMe para arrecadar R$ 50 mil, que seriam destinados ao reparo do veículo de Diane. A meta foi alcançada rapidamente e, até o momento, quase R$ 200 mil já foram acumulados, mais que o dobro da quantia achada pela mulher na rua.
Emocionada, Diane afirmou não entender o que fez para merecer essa atenção:
"Estou chocada. Quero dizer, eu não fiz nada de especial. Se você encontra algo que não lhe pertence, você não guarda."

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