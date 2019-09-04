Mulher abriga 97 cães em casa durante furacão nas Bahamas

Mulher abriga 97 cães durante furacão nas Bahamas Crédito: Facebook/chellaphillips

furação Dorian fez com que moradores das A força dofez com que moradores das Bahamas , no Caribe , se unissem para conseguir enfrentar a fúria da tempestade mais forte da história da região. Uma mulher, no entanto, chamou a atenção nas redes sociais ao resgar 97 cachorros na própria casa.

Não há espaço suficiente, como mostram as fotos, mas Chella Phillips afirma que vale a pena salvá-los. "Não me importo com a limpeza constante, desde que eles estejam seguros", afirmou ela no perfil do Facebook

Para ajudar a manter os animais, Phillips diz que conta com doações de vizinhos. Enquanto ela e o irmão se abrigavam e tentavam salvá-los, o furacão matou cinco pessoas e atingiu mais de 13 mil casas.

A mulher tem experiência no assunto, já que ela administra uma casa para cães desabrigados e abandonados, a "The Voiceless Dogs of Nassau, Bahamas" que já ajudou mais de 1.000 cachorros desde que foi fundada, no ano passado.