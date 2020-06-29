Muitas pessoas ainda são suscetíveis à Covid-19, diz OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS Crédito: Divulgação/OMS

Na terça-feira, a OMS marca os seis meses do primeiro relato da China do que se tornou depois a pandemia do novo coronavírus. Nesse período, o mundo superou 10 milhões de casos, com 500 mil mortes, lembrou Ghebreyesus, dizendo também que alguns países sofrem agora uma ressurgência de casos, no processo de reabertura econômica.

Segundo ele, é importante que os governos e as comunidades se concentrem no que está agora disponível, ou seja, medidas como o distanciamento físico, o uso de máscaras em locais públicos, testes, rastreamento de contatos e quarentena dos casos da doença.

"Não temos vacina agora, mas há muito que podemos fazer para conter transmissão", disse Michael Ryan, diretor executivo da OMS, também presente na coletiva. "Não há garantias de que haverá vacina, por isso há tantas candidatas", notou.