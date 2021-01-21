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Tragédia

Mortos em explosão no centro de Madri é de ao menos 3, com 11 feridos

O jornal local El Mundo chamou de "milagre" o fato de as crianças de uma escola ao lado do local não terem sido atingidas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 jan 2021 às 08:09

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 08:09

O prédio pertencente à Igreja Católica queima após uma explosão mortal, no centro de Madri, Espanha
O prédio pertencente à Igreja Católica queima após uma explosão mortal, no centro de Madri, Espanha Crédito: Reuters/Folhapress
A explosão no centro de Madri hoje deixou ao menos três mortos e 11 feriados, um deles em estado grave, de acordo com o serviço de emergências da capital espanhola. O incidente, que destruiu parcialmente um edifício, indica ter sido causada por um vazamento de gás.
Em entrevista coletiva, o prefeito de Madri, José Luis Martínez-Almeida, prestou condolências e chamou os corpos de segurança e emergência de "o grande orgulho" da cidade.
O jornal local El Mundo chamou de "milagre" o fato de as crianças de uma escola ao lado do local não terem sido atingidas. Uma das razões apresentadas foi o fato de que a nevasca Filomena, a mais forte na Espanha em décadas, ter impedido que a recreação pudesse ocorrer ao ar livre.

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