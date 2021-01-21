Mortos em explosão no centro de Madri é de ao menos 3, com 11 feridos

O prédio pertencente à Igreja Católica queima após uma explosão mortal, no centro de Madri, Espanha Crédito: Reuters/Folhapress

A explosão no centro de Madri hoje deixou ao menos três mortos e 11 feriados, um deles em estado grave, de acordo com o serviço de emergências da capital espanhola. O incidente, que destruiu parcialmente um edifício, indica ter sido causada por um vazamento de gás.

Em entrevista coletiva, o prefeito de Madri, José Luis Martínez-Almeida, prestou condolências e chamou os corpos de segurança e emergência de "o grande orgulho" da cidade.