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Ataque

Explosão no centro de Nashville, nos EUA, deixa três pessoas feridas

Segundo as autoridades, o ataque na manhã de Natal foi intencional. O impacto destruiu vários carros, danificou diversos edifícios e a explosão foi sentida a nove quarteirões de distância

Publicado em 25 de Dezembro de 2020 às 16:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2020 às 16:28
Danos em rua de Nashville, após explosão na manhã de Natal
Danos em rua de Nashville, após explosão na manhã de Natal Crédito: Twitter/Metro Nashville Police Department
A polícia de Nashville, nos Estados Unidos, investiga a explosão de um veículo no centro da cidade que aconteceu na manhã desta sexta-feira (25). Segundo as autoridades, o ataque na manhã de Natal foi intencional.
O impacto destruiu vários carros, danificou diversos edifícios e a explosão foi sentida a nove quarteirões de distância do local de detonação. Apesar dos estragos, houve apenas três vítimas com ferimentos leves.

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O prefeito John Cooper pediu para que a população da cidade se mantenha longe do centro de Nashville para que a polícia possa investigar o caso.

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