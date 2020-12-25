Explosão no centro de Nashville, nos EUA, deixa três pessoas feridas

A polícia de Nashville, nos Estados Unidos, investiga a explosão de um veículo no centro da cidade que aconteceu na manhã desta sexta-feira (25). Segundo as autoridades, o ataque na manhã de Natal foi intencional.
O impacto destruiu vários carros, danificou diversos edifícios e a explosão foi sentida a nove quarteirões de distância do local de detonação. Apesar dos estragos, houve apenas três vítimas com ferimentos leves.
O FBI entrou no caso e, segundo Andrew McCabe, um ex-vice-diretor da entidade, o ataque pode ser investigado um possível terrorismo
O prefeito John Cooper pediu para que a população da cidade se mantenha longe do centro de Nashville para que a polícia possa investigar o caso.