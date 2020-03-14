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Europa

Mortes por coronavírus na Itália disparam e Lombardia busca restrições

Número de mortos no país aumentou 250 nas últimas 24 horas

Publicado em 14 de Março de 2020 às 11:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2020 às 11:00
Turistas usam máscaras de proteção na cidade de Veneza, na Itália, onde o tradicional evento de carnaval foi cancelado devido ao surto do novo coronavírus Crédito: RENATA BRITO / AP / ESTADÃO CONTEÚDO
O número de mortos por coronavírus na Itália aumentou 250 nas últimas 24 horas, o maior aumento diário já registrado em qualquer país, enquanto a região mais afetada da Lombardia pede o fechamento completo de fábricas e escritórios.
Esta semana, o governo impôs restrições drásticas em todo o país, fechando bares, restaurantes e a maioria das lojas e proibindo viagens não essenciais, em um esforço para deter o pior surto da doença fora da China.
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As medidas até agora não apontam sinais de desaceleração no número de mortes, que subiram 25% em um dia para 1.266, disse o chefe da Agência de Proteção Civil nesta sexta-feira.
O número total de casos subiu de 15.113 para 17.660 em relação ao dia anterior, um aumento de cerca de 17%.
O chefe de saúde da Lombardia, Giulio Gallera, disse que as restrições do governo não são suficientes para a região que circunda a capital financeira Milão e é responsável por três quartos de todas as mortes no país.
Estamos pedindo uma exceção para a Lombardia, afirmou ele à televisão RAI 3, solicitando o fechamento de fábricas, escritórios e transportes públicos na região. Se conseguirmos resistir por pelo menos oito dias, talvez vejamos as coisas mudarem.
Não havia indicação de que o primeiro-ministro Giuseppe Conte concordaria em restringir ainda mais o coração dos negócios da Itália, com o governo cada vez mais preocupado com as cicatrizes de longo prazo que o vírus deixará na economia já frágil.
Algumas empresas, como a montadora Fiat Chrysler, decidiram fechar parte de suas operações, enquanto a fabricante de sistemas de freios Brembo anunciou na sexta-feira que interromperia temporariamente o trabalho nas quatro fábricas italianas.
Hoje temos dois objetivos: cuidar dos doentes e prevenir infecções e cuidar de nossa economia, disse o ministro das Relações Exteriores, Luigi Di Maio, nessa sexta-feira (13).
Com informações da Agência Brasil

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