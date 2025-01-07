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Morre Jean-Marie Le Pen: quem foi o polêmico político da direita radical francesa e pai de atual líder opositora

Le Pen, que estava internado em uma unidade de saúde há várias semanas, morreu aos 96 anos.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

07 jan 2025 às 10:45

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 10:45

Imagem BBC Brasil
Jean-Marie Le Pen morreu aos 96 anos Crédito: Reuters
Jean-Marie Le Pen, político francês de direita radical e fundador do partido Frente Nacional (atual Reunião Nacional), morreu aos 96 anos nesta terça-feira (7/1), afirmou a família à agência AFP.
Le Pen, que estava internado em uma unidade de saúde há várias semanas, morreu "cercado por seus entes queridos", segundo a declaração de seus familiares.
Le Pen — negacionista do Holocausto e responsável por declarações extremistas sobre questões de raça, gênero e imigração — fundou seu partido francês de direita radical em 1972, mas foi expulso da legenda em 2015.
Jean-Marie Le Pen disputou todas as eleições presidenciais entre 1974 e 2007, com exceção do pleito de 1981, que elegeu François Mitterrand.
Ele chegou ao segundo turno da eleição presidencial contra Jacques Chirac em 2002.
A filha de Le Pen, Marine, assumiu como chefe do Frente Nacional em 2011. Desde então, ela rebatizou o partido, transformando-o em uma das principais forças políticas da França.
Jordan Bardella, que sucedeu Marine Le Pen como presidente do partido em 2022, disse que Jean-Marie "sempre serviu a França" e "defendeu sua identidade e soberania".

Quem foi Jean-Marie Le Pen?

Filho de um marinheiro, Le Pen nasceu em uma vila costeira na Bretanha. Na década de 1940, ele frequentou a faculdade de direito na Universidade de Paris, quando começou a militar para a Restauração Nacional, movimento político que reivindica a volta da monarquia na França.
Conhecido pela capacidade de eletrizar seus partidários em seus discursos, ele se juntou à Legião Estrangeira Francesa em 1954, servindo como paraquedista na Argélia e na Indochina, atual Vietnã.
Le Pen foi acusado de ter praticado tortura na Argélia e processou os jornais que fizeram essas alegações.
Imagem BBC Brasil
Jean-Marie Le Pen em 1964: opiniões e declarações polêmicas foram as marcas da carreira do político francês Crédito: Getty Images
Após seu retorno à França, foi eleito em 1956 para a Assembleia Nacional como o deputado mais jovem a conquistar um assento no Parlamento.
Reeleito para a Assembleia Nacional em 1958, ele foi derrotado em 1962, após o que fundou uma sociedade que vendia gravações de discursos nazistas e canções militares alemãs.
Após perder as eleições de 1962 para um terceiro mandato como deputado, Jean-Marie Le Pen fundou o partido Frente Nacional em 1972.
Desde o início, a legenda tinha como foco o combate à imigração na França — particularmente às ondas migratórias árabes vindas das antigas colônias francesas no Norte da África. O partido também se opunha à integração europeia, defendia a reintrodução da pena de morte e chegou a advogar pela proibição à construção de novas mesquitas no país.
Opiniões e declarações polêmicas foram as marcas da carreira do político francês, resultando em mais de 20 condenações na Justiça por apologia de crime de guerra, banalização de crimes contra a humanidade e incitação ao ódio e à violência racial.
Em 1987, ele descreveu o Holocausto como "um detalhe da história" e, depois, chegou à troca de socos com um adversário socialista — o que quase custou a Le Pen sua vaga no Parlamento Europeu.
Ele também sugeriu que o vírus Ebola poderia resolver o problema da superpopulação mundial.
Imagem BBC Brasil
Jean-Marie Le Pen participou da campanha de Marine Le Pen à Presidência em 2011 Crédito: Getty Images
Em 1960, Jean-Marie se casou com Pierrette Lalanne e teve três filhas. Marine Le Pen, de 56 anos, é a mais nova.
Ela sucedeu o pai como líder do Frente Nacional em 2011, mas os dois romperam a relação quando ela o expulsou do partido, em 2015, após novas declarações antissemitas do pai.
"Tenho minha personalidade e minha própria percepção do exercício de responsabilidades. Durante quarenta anos, Jean-Marie Le Pen representou a Frente Nacional. Hoje, sou eu, e não ele, a encarregada de seu futuro e de suas ideias", afirmou, na época, Marine.
Apesar da briga, Jean-Marie Le Pen emprestou 6 milhões de euros para a campanha presidencial da filha em 2017. Marine perdeu a disputa no segundo turno para Emmanuel Macron.
A presidente da Frente Nacional optou, após romper com o pai, por tentar limpar a imagem de racista, xenófobo e antissemita que o partido tem desde sua fundação.
O partido hoje mantém um duro discurso anti-imigração, dá destaque à criação de empregos e ao combate a ideologias islâmicas que classifica como "perigosas".
Nas eleições parlamentares de 2024, a legenda foi liderada por Jordan Bardella.

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