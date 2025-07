Mundo

Moraes é 'coração' da 'censura' contra Bolsonaro, afirma subsecretário do governo Trump

O subsecretário Darren Beattie afirmou que 'perseguição' a Bolsonaro por Moraes teve como consequência cerceamento de liberdade nos EUA

Darren Beattie, subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos, afirmou nesta quinta-feira (24/07) que Alexandre de Moraes , ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) , é o "coração pulsante" da "perseguição" e da "censura" ao ex-presidente Jair Bolsonaro .>

A mensagem, postada na rede social X, foi republicada pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. >

"O Juiz Moraes é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro, que por sua vez cerceou a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Graças à liderança do Presidente Trump e do Secretário Rubio, estamos atentos e tomando medidas", escreveu o subsecretário, subordinado a Marco Rubio, secretário de Estado americano.>