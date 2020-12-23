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Imunização contra Covid-19

Moderna reforça 'confiança' de que vacina é eficaz contra nova variante

A empresa informou que realizará testes adicionais para verificar a eficácia de sua vacina contra a nova variante do coronavírus descoberta no Reino Unido

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 20:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 20:02
Vacina contra Covid-19
Diversas vacinas contra Covid-19 estão em fase adiantada de testes Crédito: Fernando Shiminaicela/ Pixabay
A Moderna informou que realizará testes adicionais para verificar a eficácia de sua vacina contra a nova variante do coronavírus descoberta no Reino Unido, mas demonstrou confiança de que a mutação não afetará o imunizador.
"Embora planejemos realizar testes para confirmar a atividade da vacina contra qualquer cepa, a ampla gama de anticorpos neutralizantes potenciais possibilitados pela vacina da Moderna fornecem a confiança de que nossa vacina também será eficaz na indução de anticorpos neutralizantes contra eles", disse a farmacêutica, em comunicado.
Segundo a empresa, já foram realizados estudos em animais com diversas cepas do sars-cov-2 e, em todas elas, o produto se mostrou eficaz. "Estaremos realizando testes adicionais da vacina nas próximas semanas para confirmar essa expectativa", reiterou.

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