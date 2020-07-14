Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Ministros das Américas mostram temor com protecionismo e fome durante pandemia
Crise

Ministros das Américas mostram temor com protecionismo e fome durante pandemia

Na ocasião, ministros e secretários de Agricultura e Pecuária se comprometeram a fortalecer a segurança alimentar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 12:51

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 12:51

Ministra da Agricultura do governo de Jair Bolsonaro (PSL), Tereza Cristina,
De acordo com a ministra da Agricultura do Brasil, Tereza Cristina, o agronegócio se mantém sob forte pressão Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados
Representantes de 34 países da América Latina e Caribe, EUA e Canadá, em um encontro virtual de cúpula convocado pela Secretaria de Agricultura do México, realizado nesta segunda-feira (13), manifestaram preocupações com o aumento do protecionismo e da fome durante a crise de Covid-19.
Na ocasião, conforme comunicado do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), ministros e secretários de Agricultura e Pecuária se comprometeram a fortalecer a segurança alimentar, ameaçada pela pandemia, por meio de apoio à produção agropecuária para aumentar a produtividade, facilitar o comércio intrarregional e reforçar a agricultura familiar.
Foi o segundo encontro de cúpula de agricultura realizado desde que foi declarada a pandemia do novo coronavírus, sob a organização do IICA e da Agência das Organização das Nações Unidas para Alimentação e a Agricultura (FAO). A primeira aconteceu no dia 22 de abril e foi convocada pelo ministro de Agricultura do Chile.
O secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural do México, Víctor Villalobos, disse que "o propósito da reunião é compartilhar políticas, ações e planos para enfrentar o impacto da pandemia de Covid-19 na segurança alimentar, na agricultura, nos sistemas alimentares e na área rural do hemisfério".

Veja Também

Crise levará 28,7 milhões à pobreza na América Latina, diz agência da ONU

O diretor-geral do IICA, Manuel Otero, ressaltou, no comunicado, a maturidade dos países do hemisfério ocidental por rejeitarem medidas protecionistas e pelo apoio à fluidez dos fluxos de comerciais transfronteiriços e intrarregionais mediante a generalização dos certificados eletrônicos, mas advertiu sobre a necessidade de reforçar ao máximo a cooperação continental e alertou para questões que qualificou como "preocupantes", como o fato de países que exijam Certificação Livre de Covid-19 para produtos da região. Otero convocou todos a sustentar e apoiar a atividade dos agricultores familiares, responsáveis por até 70% dos produtos que compõem a cesta básica.
De acordo com a ministra da Agricultura do Brasil, Tereza Cristina, o agronegócio se mantém sob forte pressão, mas continua demonstrando grande resiliência. "O recrudescimento do protecionismo não é o caminho", disse. Segundo a ministra, "o diálogo hemisférico é fundamental para emergir da pandemia mais fortes".
Para Marie Claude Bibeau, ministra de Agricultura do Canadá, "a Covid-19 mudou a vida das pessoas e ressaltou as iniquidades, apesar da resiliência da cadeia de alimentos". Ela ressaltou que as mulheres, os jovens e os povos indígenas estão entre os mais impactados, assim como as populações marginais.

Veja Também

Para OMS, vários países estão indo na direção errada na pandemia

Pandemia deve ampliar em 48% mortes por fome

Pandemia na Europa está longe de terminar, diz agência de controle

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados