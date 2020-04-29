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Tóquio 2021

Ministro japonês considera 'impossível' ter Olimpíada se pandemia não for contida

De acordo com Shinzo Abe, o aumento dos casos pelo mundo e o longo tempo para se fazer uma vacina são motivos de preocupação para o governo japonês e Comitê Olímpico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 16:10

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 16:10

Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão, após o anúncio de que o país vai sediar os jogos de 2020
Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão, após o anúncio de que o país vai sediar os jogos de 2020 Crédito: Divulgação / Comitê Olímpico Internacional
Shinzo Abe, primeiro-ministro do Japão, afirmou, nesta quarta-feira, que será preciso conter a pandemia do coronavírus para que sejam realizados os Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem. O aumento dos casos pelo mundo e o longo tempo para se fazer uma vacina são alguns dos motivos que causam preocupação para o governo japonês e para o Comitê Olímpico Internacional (COI).
"Sempre falamos que a Olimpíada e Paralimpíada precisam ser realizadas de uma forma completa e que os atletas e espectadores possam participar de forma segura. Seria impossível realizar os Jogos de uma maneira completa, caso a pandemia ainda não esteja contida", afirmou o ministro japonês.
Com gastos de US$ 13 bilhões (cerca de R$ 70 bilhões) na organização dos Jogos e arrecadação de US$ 3 bilhões com patrocínios nacionais, o Japão, segundo Abe, aposta em um aumento da economia com o turismo e o consumo durante a competição.
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"A Olimpíada precisa ser realizadas de uma forma que mostre que o mundo venceu a batalha contra a pandemia do coronavírus", disse o ministro, que alertou para o fato de a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, considerar a situação da cidade "difícil". Ela pediu que seja expandido o período de "emergência", previsto para encerrar em 6 de maio. A capital japonesa é o epicentro da pandemia no país, com 13,9 mil casos de covid-19 e 417 mortes.

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