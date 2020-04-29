Ministro japonês considera 'impossível' ter Olimpíada se pandemia não for contida

Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão, após o anúncio de que o país vai sediar os jogos de 2020 Crédito: Divulgação / Comitê Olímpico Internacional

Shinzo Abe, primeiro-ministro do Japão, afirmou, nesta quarta-feira, que será preciso conter a pandemia do coronavírus para que sejam realizados os Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem. O aumento dos casos pelo mundo e o longo tempo para se fazer uma vacina são alguns dos motivos que causam preocupação para o governo japonês e para o Comitê Olímpico Internacional (COI).

"Sempre falamos que a Olimpíada e Paralimpíada precisam ser realizadas de uma forma completa e que os atletas e espectadores possam participar de forma segura. Seria impossível realizar os Jogos de uma maneira completa, caso a pandemia ainda não esteja contida", afirmou o ministro japonês.

Com gastos de US$ 13 bilhões (cerca de R$ 70 bilhões) na organização dos Jogos e arrecadação de US$ 3 bilhões com patrocínios nacionais, o Japão, segundo Abe, aposta em um aumento da economia com o turismo e o consumo durante a competição.