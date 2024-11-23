Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Milei rompe com vice-presidente e diz que ela não participa do governo
Argentina

Milei rompe com vice-presidente e diz que ela não participa do governo

Mandatário argentino afirmou a um jornal que a colega de chapa faz parte da "casta", termo que ele usa para se referir a seus rivais políticos

Publicado em 23 de Novembro de 2024 às 14:47

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 nov 2024 às 14:47
O presidente da Argentina, Javier Milei, e sua vice, Victoria Villaruel
O presidente da Argentina, Javier Milei, e sua vice, Victoria Villaruel Crédito: Instagram/ @victoria.villarruel
O presidente da Argentina, Javier Milei, expôs em uma entrevista na quinta-feira, 21, o rompimento com sua vice, Victoria Villaruel. Ao canal de TV online do diário La Nación, o presidente afirmou que a colega de chapa faz parte da "casta" (termo que ele usa para se referir a seus rivais políticos) e descartou qualquer participação dela no governo.
"Existe diálogo entre o presidente e seu vice-presidente? "O que é necessário institucionalmente para cumprirmos nossos papéis", respondeu Milei de forma concisa e, sem ser perguntado, sentiu-se forçado a explicar: "Ela, em sua visão, em muitas das coisas que fazemos, está mais próxima do círculo vermelho [a elite de líderes e empresários], do que ela chama de alta política, e do que chamamos de casta."
As tensões entre os dois vêm crescendo desde que o início do governo e agora parecem ter chegado a um ponto sem retorno.
Pessoas próximas a Victoria Villarruel expressaram surpresa com as palavras de Milei e estavam analisando uma possível resposta.
Em defesa da vice-presidente da Argentina, os senadores pró-governo se manifestaram.
"As críticas à vice-presidente são injustas e desnecessárias. Apesar de ser minoria no Senado, ela está fazendo um ótimo trabalho ao promover as ideias de liberdade que proclamamos durante a campanha. Presidente, não se deixe levar por cantos de sereia. As pessoas com as quais você está se cercando não são as mesmas de sempre, são as piores de antes", disse Francisco Paoltroni, que já teve conflitos com o círculo mais próximo de Milei, incluindo sua irmã, Karina Milei, secretária-geral da Presidência, e o assessor Santiago Caputo ao El País.
Tensões entre presidentes e vices são comuns na argentina, desde a restauração da democracia em 1983.

Veja Também

Milei compartilha post pejorativo sobre Lula e que exalta Bolsonaro

Argentina se opõe a taxação de super-ricos em nova ofensiva contra agenda do Brasil no G20

Cristina Kirchner é condenada a 6 anos de prisão por corrupção em obras públicas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

argentina Javier Milei
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novo vereador vai ocupar cadeira de Marlon Fred (PDT), afastado do cargo desde dezembro de 2025, após ser preso por invasão à casa da ex-mulher
Câmara da Serra ganha novo vereador; saiba quem é
Exposição gratuita “Você Já Escutou a Terra?”, com curadoria de Ailton Krenak e Karen Worcman, chega a Aracruz
Exposição com curadoria de Ailton Krenak chega a Aracruz e percorre interior do ES
Imagem de destaque
Desintoxicação do fígado: 10 alimentos que podem ajudar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados