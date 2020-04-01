Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Mídia europeia cita 'virada de agulha' de Bolsonaro, mas segue preocupada
Repercussão

Mídia europeia cita 'virada de agulha' de Bolsonaro, mas segue preocupada

Preocupação em relação ao pronunciamento do presidente continua constante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 11:50

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 11:50

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/Presidêcia
O tom considerado menos radical do presidente Jair Bolsonaro sobre a pandemia de coronavírus durante pronunciamento na noite desta terça-feira (31), chamou a atenção da imprensa europeia. No entanto, as preocupações em relação à sua postura sobre o surto da covid-19 permanecem presentes no noticiário do continente.
De acordo com o jornal português Expresso, o líder brasileiro "virou a agulha" ao dizer que sua intenção sempre foi a de salvar vidas. O periódico também destacou o trecho da fala em que ele assume estar "diante do maior desafio" da sua geração e em que promete equilibrar as medidas restritivas de contato social com a proteção da atividade econômica.
O francês Le Figaro salientou que o presidente brasileiro subestimou repetidamente a escalada da epidemia e criticou as medidas de contenção, mas que agora admite que a covid-19, já chamada por ele de "gripezinha", "é o maior desafio" do Brasil. Há uma semana, esse jornal escreveu que, diante do perigo do surto, Bolsonaro não levava mais os brasileiros a rirem.

Veja Também

Horas após falar em pacto, Bolsonaro volta a criticar governadores e medidas de isolamento

O britânico The Guardian, que ontem à noite trouxe um editorial dizendo que o presidente representava um perigo para os brasileiros, salientou nesta quarta que Bolsonaro tem sido ignorado por governadores em relação ao surto e que até antigos aliados têm se recusado a acatar os pedidos do presidente para que as pessoas voltem ao trabalho. O periódico também lembrou que ele descreveu o coronavírus como uma "gripezinha" e alegou que seu "histórico atlético" o protegeria da doença.
No também britânico Financial Times, a ênfase foi a de que as trapalhadas de Bolsonaro durante o surto põem em risco seu futuro político e que a doença o levou a ficar impaciente. "O vírus está aí. Precisamos encarar isso como um homem, caramba. Todos nós vamos morrer um dia", lembrou o jornal sobre a fala do líder da direita no domingo, poucos dias depois de anunciar uma campanha que pedia aos cidadãos que quebrassem o autoisolamento e retornassem ao trabalho.
O italiano Corriere della Sera, de Milão, na região da Lombardia, uma das mais afetadas pelo vírus no país, colocou na página principal do seu site o discurso legendado de Bolsonaro com a explicação de que o presidente diz ter a missão dupla de combater o vírus e salvar os empregos. O alemão Deutsche Welle ressaltou que, isolado, o presidente tenta ajustar o discurso sobre a covid-19 para recuperar a liderança política e adota um tom menos radical.

Veja Também

Bolsonaro mudou tom sobre pandemia após conversa com Villas Bôas e ministros da ala jurídica

Bolsonaro é alvo do 15º panelaço seguido no país

Bolsonaro: OMS, cloroquina e "o vírus é uma realidade"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Papa Leão XIV
Polícia investiga ameaça de bomba contra irmão do papa Leão 14 nos EUA
Compra em supermercado
Tiradentes: o que funciona na Grande Vitória no feriado
Caminhão autônomo da Mercedes-Benz
Espírito Santo adere a acordo que dará desconto no litro do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados