México atinge 155.145 mortes por Covid e se torna 3° país com mais óbitos

O México também registrou 18.670 novos casos de Covid. Desde o início da pandemia, o país contabiliza 1,82 milhão de infectados pelo novo coronavírus.

Até agora, o governo mexicano conseguiu comprar apenas 760.000 doses de vacinas contra a Covid-19. O país deposita as esperanças no imunizante Sputnik V, fabricado na Rússia, mas que ainda não tem dados da sua efetividade nos testes de fase 3 disponíveis.