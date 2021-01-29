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Coronavírus

México atinge 155.145 mortes por Covid e se torna 3° país com mais óbitos

O país passou a ter a terceira maior contagem do mundo, atrás dos Estados unidos (432.971) e do Brasil (221.547)

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 07:29

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 jan 2021 às 07:29
Coronavírus - Covid19
O México também registrou 18.670 novos casos de Covid-19 Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay 4
O México contabilizou 1.506 mortes em decorrência da Covid-19 nesta quinta-feira (28). O total de óbitos atingiu 155.145, superando os 153.847 da Índia. Com isso, o país passou a ter a terceira maior contagem do mundo, atrás dos Estados unidos (432.971) e do Brasil (221.547).
O México também registrou 18.670 novos casos de Covid. Desde o início da pandemia, o país contabiliza 1,82 milhão de infectados pelo novo coronavírus.
Até agora, o governo mexicano conseguiu comprar apenas 760.000 doses de vacinas contra a Covid-19. O país deposita as esperanças no imunizante Sputnik V, fabricado na Rússia, mas que ainda não tem dados da sua efetividade nos testes de fase 3 disponíveis.

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