'Meu medo é o governo Lula buscar atalhos e brigar com o mercado': por que professor em Cambridge defende ajuste fiscal 'suave'

Tiago Cavalcanti – Eu não olhei os números com muito cuidado, então, qualquer afirmação que eu faça agora vai ser meio imprecisa. Mas, o que o Brasil gasta em proporção ao PIB, considerando todos os gastos, é muito mais do que vários países. Não gastamos muito mais em relação à educação e à saúde, mas gastamos em outras coisas. Eu acredito que dá para cortar em subsídios tributários e ajustar os loopholes [brechas] no Imposto de Renda.